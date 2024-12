"Minuit Chrétiens"... Les horaires des messes de Noël en Corse

Ajaccio et sa région

Afa, Appietto, Mezzavia, Alata, San Benedetto, Villanova

Messes de la nuit

Ensemble inerparoissial de Piana et Cargese

Ensemble interparoissial du Prunelli, Prunelli suttanu et rive sud



Mardi 24 décembre

- 14h30 Coti-Chiavari (Eglise Saint Jean-Baptiste) - 15h30 Rupione (Eglise Sainte Monique) - 17 heures : Tolla (Eglise Saint Léonard) - 17 heures : Bastelicaccia (Eglise Saint Michel) - 18h30 Ocana (Eglise Saint Michel) - 18h30 Eccica-Suarella (Eglise Saint Thomas) - 20h30 Bastelica (Eglise Saint Michel)



Mercredi 25 décembre heures : Porticcio (Eglise Saint Jean François Régis) - Messe de Noël





Unité paroissiale de Porto-Vecchio



Mardi 24 décembre 8 heures : Laudes à Saint Jean Baptiste 15 heures :Vêpres à Saint Jean Baptiste 17h30 : Messe des familles à Saintt Jean-Baptiste 18 heures : Lecci-Messe 19h30 : Sainte-Lucie-Messe 19h30 : Muratellu-Messe 21 heures : Conca -Messe 21 heures : Sotta-Messe 23 heures : Porto-Vecchio-Messe



Mercredi 25 décembre

8 heures :Laudes à St Jean Baptiste

8h30 :Messe à Saint Jean Baptiste

10h30 : Porto-Vecchio-Messe

10h30 : Precojo-Messe

10h30 : Chera-messe

15 heures : Maison de retraite-Messe

17 heures : Adoration et Salut au Saint Sacrement - 11: Porticcio (Eglise Saint Jean François Régis) - Messe de Noël

Mardi 24 décembre

15 heures : Messe - Église de Saint Nicolas - Monaccia d’Aullène

17 heures : - Crèche vivante suivie de la messe à 18 heures à l'Église de Sainte Marie Majeure - Bonifacio

20h15 - Crèche vivante

20 h 45 - Église de L'Annunziata - Pianottoli-Caldarello

Mercredi 25 décembre

10h30 - Messe - Église de l’immaculée conception - Figari

15 heures : - Messe - Église de Saint Pierre et Saint Paul - Gianuccio

17 heures : - Messe - Église de Saint Antoine de Padoue - Tarabucetta

Église du Sacré-Cœurà l’église du Sacré-Coeurà la Chapelle des Grecs, route des Sanguinaires età l’église du Sacré-CœurÉglise de Saint Jean-BaptisteConfessions de 16 heures à 17h4518 heures : MesseConfessions de 9 heures à 12h3018 heures : Messe de la nuit20h30 : Messe de la nuit10h30 : MesseParoisse Saint Antoine et de l'œuvre de Jeunesse Saint AntoineMesse des enfants et des familles à 18h30Messe solennelle de la Nativité à 10 heuresMesse du RIgrziamentu à 18 heuresMesse à 10 heures9h30-12 heures répétition veillée de Noël à Afa18 heures : veillée de Noël et messe à Sn Benedetto17h30, veillée et messe de Noël à Afa21 heures à Alata23 heures à Villanova11 heures : messe à Appietto18 heures :messe à MezzaviaMesse de la nuit de Noêl17:h 30 : Partinello19:15 : Ota,21 heures Piana23 heures : église latine Cargèse.Messe de la Nativité du Seigneur à 10h30 à l’église Grecque de Cargese.