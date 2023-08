Météo : la Corse pourrait être affectée par un nouveau dôme de chaleur

Le plus important événement caniculaire de cet été est sûrement à nos portes. Après les températures records et l’épisode caniculaire vécu par la Corse au mois de juillet, Météo France indique dans son bulletin météorologique que les températures des prochains jours seront particulièrement chaudes, à cause d’un dôme de chaleur qui s’est formé ae Centre Est de l'Hexagone. Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 17 août, l’institut météorologique est revenu sur cet épisode qui est, déjà considéré comme celui qui sera le plus chaud de l’été 2023, avec des pics de chaleur records prévus pour lundi et mardi prochains. L’île serait concernée à la marge par cette hausse du thermomètre, mais pourrait néanmoins frôler les 40°C par endroits.







Fort heureusement, l’épicentre du dôme de chaleur se situe dans le Centre Est de la France, soit loin des côtes corses. Pour autant, selon le centre météorologique d’Ajaccio, l’île connaîtra « une période plus chaude que la normale jusqu’à mercredi », avec des températures qui oscilleront à partir de samedi entre 34 et 37°C, légèrement au-dessus des normales saisonnières. Le temps deviendra plus chaud à partir de la semaine prochaine, « avec des températures proches des 40°C à Corte pour lundi, mais cela reste encore à confirmer », indique un responsable du centre météorologique d’Ajaccio.

Météo France prévient également que « les minimales resteront au-dessus de 20°C » durant toute la vague de chaleur, et que « les températures pourraient rester très élevées la nuit, en particulier sur le littoral ». Les températures pourraient commencer à descendre sur l'île à partir de jeudi, bien que Météo France reconnaisse que les prévisions sont encore trop incertaines pour pouvoir se prononcer définitivement.







Ce pic de chaleur n’est pas nouveau, mais tend à s’intensifier avec le temps. Depuis 1947, Météo France a recensé 46 vagues de chaleur dont dix ont démarré au mois d’août. Ce qui est à noter en revanche, c’est la saisonnalité de ces pics de chaleur; sur les dix qui ont débuté en août, six ont eu lieu après le 15 d’août, et tous se sont produits au cours du 21e siècle.