Qu’est-ce que le "dôme de chaleur" qui fait monter la température en Corse ?

Comme de nombreux territoires méditerranéens, la Corse, placée en vigilance canicule orange depuis mardi à la mi-journée, subit elle aussi les effets de ce que les météorologues appellent un dôme de chaleur. Une configuration particulière de l’atmosphère liée à la présence d’un anticyclone.



« Ce qui se passe en Méditerranée c’est que nous avons une masse d’air très chaude avec très peu de mouvement. Celle-ci a de plus tendance à s’écraser et il y a donc des phénomènes de compression qui vont la réchauffer », explique Patrick Rébillout, directeur du centre météorologique de Corse. « Par ailleurs, il y a un effet couvercle, c’est-à-dire que de la chaleur se cumule sous cette masse d’air au fur et à mesure, et il fait de plus en plus chaud dans ce dôme de chaleur. Et puis, on le voit sur le radiosondage de cette nuit notamment, il y a une inversion thermique : au lieu de diminuer avec l’altitude comme c’est le cas normalement, la température augmente jusqu’à peu près 1500 mètres. Ce qui explique que cette nuit nous avons eu des minimales plus élevées autour de 800-900 mètres, qu’en bord de mer », précise-t-il.



Bien que le thermomètre affiche des températures 4 à 6 degrés au-dessus des normales partout sur l’île, les stations situées en altitude ont ainsi relevé des maximales parfois inédites, ce mardi en début d’après-midi. « Le record absolu a été battu à Renno avec 38,3°C. Le précédent record sur cette station était de de 37,2°C le 23 juillet 2009 », dévoile Patrick Rébillout en pointant également 37,6°C relevés à Bocognano, un record pour cette station au mois de juillet.