Météo : la Corse a connu un Noël particulièrement doux

🌡Encore des T°C très douces ce samedi



23.7° à Oletta (2B)

23.4° à Cogolin (83)

🔴 20.9° à Soumont (34), record mensuel devant les 20.6° du 14/12/1998

20.5° à #Nîmes-Courbessac

20.4° à #Perpignan

19.6° à l'aéroport de #Marseille Marignane



📸 Obs. Participative au Lavandou (83) https://t.co/L8bxfBB357 pic.twitter.com/YHheaSpS83

— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) December 24, 2022



La Corse, comme le reste de la France a connu samedi 24 et dimanche 25 décembre un Noël particulièrement doux, bien au-dessus des normales de saison et au deuxième rang des plus chauds depuis l'après-guerre, comme l'a notamment indiqué La Chaîne Météo, qui prévoit un week-end du Nouvel An lui aussi "exceptionnellement doux".Ce weekend, l'indicateur thermique national (une moyenne de 30 stations réparties sur le territoire métropolitain) s'est établi à 11,3°C, selon l'établissement public Météo France et en Corse le thermomètre a mme dépassé mes 23,7 °C à Oletta : "C'est tout simplement le deuxième Noël le plus doux depuis le début de l'indicateur en 1947", a indiqué à l'AFP François Gourand, météorologue.Cette douceur s'explique par un flux amenant sur le pays des masses d'air douces, étroitement liées à des invasions d'air tropical en provenance d'Afrique, selon La Chaîne Météo. "Ces configurations météo ne sont pas exceptionnelles en soi mais maintenant les masses d'air qui remontent du sud ont tendance à toujours être un peu plus chaudes", remarque François Gourand.Météo France avait indiqué début décembre que 2022 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900, quelles que soient les températures en décembre, un symptôme du réchauffement climatique. "On est inquiets que la sécheresse présente en 2022 se reproduise en 2023 avec des conséquences importantes sur les feux de forêt notamment. Il va falloir s'y habituer en France et sur l'Ouest de L'Europe", affirme, de son côté, Patrick Marlière selon lequel​Ce 26 décembre à Ajaccio il y avait 21.3°C.