Météo de la semaine en Corse : des seuils de canicule jeudi et vendredi

Lundi 26 juillet

Ce ne sera pas du grand beau temps. Le ciel sera variable avec dans l’après midi quelques rares averses sur le relief : Cortenais, Castagniccia, Alta Rocca, Deux-Sevi. Le vent d’Ouest s’établira dans l’après midi avec des rafales atteignant 65 km/h dans l’extrême sud (Bonifacio, Porto Vecchio) et en Balagne. Températures maximales en légère baisse : 27 à 33 degrés du bord de mer au centre de l’île.



Mardi 27 juillet

Beaucoup de nuages au lever du jour avec quelques averses en fin de matinée, sur le relief : Cortenais, Castagniccia, Alta Rocca... Dans l'après-midi le ciel se dégagera. Vent d’ouest encore modéré sur l'ouest de l’île. Températures maximales en légère baisse : 27 à 32 degrés.



Mercredi 28 juillet

La journée sera ensoleillée. Toutefois le vent de Sud s’établissant, des nuages se formeront le long de la cote orientale. Vent de secteur Sud à Sud-est modéré à l’Est, brises faibles à modérées ailleurs. Températures maximales en légère hausse : 28 à 33 degrés.



Jeudi 29 et vendredi 30 juillet

Temps ensoleillé. Vent de Sud-Est modéré sur la partie orientale de l’île. Brises ailleurs. Températures maximales en hausse : autour de 29 à 34 degrés voire 36/38 à l’Ouest par effet de Foehn jeudi, un peu plus basses vendredi : 27/33.



Samedi 31 juillet et dimanche 1er août

Soleil. Vent de secteur Sud-Ouest modéré sur toute la partie occidentale de la Corse. Températures maximales de retour vers les normales : 28 à 33 degrés.