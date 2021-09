Météo de la semaine en Corse : Vent, soleil et averses pour l’arrivée de l’automne

Lundi 20 septembre

La journée sera ensoleillée malgré quelques petits passages nuageux sur la façade occidentale de l’île. Le Libeccio soufflera fort de la Balagne au Cap Corse, dans l’extrême sud et en montagne avec des rafales atteignant 70 à 80 km/h.

Les températures maximales atteindront 23 à 27 degrés.





Mardi 21 septembre

Le soleil brillera en début de journée puis le temps deviendra instable. Des averses affecteront d’abord l’ouest de l’ile puis se généraliseront dans l’après midi. Le vent d’ouest soufflera encore assez fort en début de matinée puis s’orientera au secteur Est modéré sur la partie orientale. Températures maximales en baisse : 21 à 25 degrés.





Mercredi 22 septembre

Temps restant très capricieux avec soleil alternant avec de nombreux passages nuageux donnant des ondées. Vent d'Est modéré dans le Cap Corse.

Températures maximales : 21 à 25 degrés.





Jeudi 23 et vendredi 24 septembre

Ciel nuageux donnant des averses jeudi avec toutefois quelques belles éclaircies. Amélioration vendredi avec l’établissement d’un bon vent d'Ouest à Sud-Ouest. Températures maximales stationnaires.





Samedi 25 et dimanche 26 septembre

Temps le plus souvent ensoleillé avec un vent d'Ouest soufflant assez fort. Températures maximales 20 à 25 degrés.