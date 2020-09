Météo corse : une semaine bien chaude en perspective !

Lundi 14 septembre Temps très ensoleillé. Le vent d'Est à Nord-Est, modéré par endroits n’atténuera pas l’ardeur des rayons solaires qui feront monter les thermomètres bien au-dessus des normales de saison : 27 à 30 degrés en bord de mer, 30 à 32 degrés dans l’intérieur de l’île.



Mardi 15 septembre Peu de changement à attendre si ce n’est le passage de nuages élevés voilant parfois le soleil. Le vent de Nord à Nord-Est modéré s’orientera dans l’après midi au secteur Sud-Ouest, toujours modéré. Températures maximales en légère baisse mais toujours bien en dessus des normales : 27 à 31 degrés.

Mercredi 16 et jeudi 17 septembre Les périodes ensoleillées prédomineront avec un vent d'Ouest à Nord-Ouest modéré sur l’Ouest de l’île, de la pointe du Cap Corse aux Bouches de Bonifacio. Températures maximales stationnaires, autour de 28 à 31 degrés.

Vendredi 18 septembre Le temps deviendra orageux avec un risque d'averses. Vent modéré de sud-ouest dans le Cap Corse et dans l’extrême sud. Températures maximales en légère baisse, voisines de 26 à 29 degrés.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre Persistance d’un temps plutôt instable donnant des averses localement orageuses. Vent d’Ouest modéré, sur la partie occidentale de la l’île. Températures maximales perdant un ou deux degrés.

Température de l’eau de mer : 24 à 25 degrés