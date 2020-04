Météo : confinement ensoleillé durant toute la semaine en Corse

Lundi 6 et Mardi 7 avril

Temps bien ensoleillé avec un vent de Nord –Est faible à modéré. Températures maximales conformes aux valeurs de saison ou légèrement supérieures : 13 à 20 degrés du centre vers le bord de mer. Minimales : 7 à 13 dg du centre vers les côtes.



Mercredi 8 avril

Malgré quelques passages nuageux, le soleil fera de belles apparitions tout au long de la journée. Vent de Nord-Est dominant faible en général, temporairement modéré dans le Cap et en Balagne 20 à 30 km/h. Températures maximales stationnaires



Jeudi 9 et vendredi 10 avril

Le soleil prédominera sauf peut-être jeudi, sur les flancs occidentaux des massifs du

Sud-Ouest de l’île où une ondée n’est pas exclue dans l’après midi. Températures minimales et maximales sans changement.



Samedi 11 et dimanche 12 avril

Beau temps samedi, quelques averses possibles dimanche dans le Cortenais. Vent faible. Pas d’évolution du côté des températures.



Tendance pour la semaine du 13 au 19 avril

Le ciel sera capricieux en début de semaine, lundi et mardi, avec de possibles ondées d’abord sur la Haute-Corse puis sur toute l‘île mardi. Retour du beau temps mercredi et pour le reste de la semaine. Températures de saison. 14 à 20 degrés pour les maximales.