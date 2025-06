Météo - Vigilance jaune aux orages en Corse ce dimanche 22 juin entre 12 et 18 heures

Météo France a émis une vigilance jaune "orages" dans les deux départements corses de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ce dimanche 22 juin de midi à 18 heures. Cette mesure vise à sensibiliser le public à des orages potentiellement dangereux dans certaines zones.

Elle signale des phénomènes habituellement fréquents, mais qui peuvent devenir localement dangereux (pluies orageuses, rafales, grêle…) et encourage à rester attentif, à suivre l’évolution météo et à adapter ses activités – notamment en montagne, en bord de mer ou près de cours d’eau.





Conduite à tenir

Informez‑vous régulièrement : Météo‑France actualise la carte de vigilance deux fois par jour (6 h et 16 h) ou en cas de changement notable



Évitez les sorties sensibles : risque d’éclairs, de rafales et de pluies intenses ? Réduisez ou reportez les activités en plein air.



Sécurité avant tout : abritez‑vous en cas d’orage, évitez les conduites dangereuses (surf, baignade, fil électrique, arbres, rivières…).