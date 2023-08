Météo : Vents violents et orages sur la Corse-du-Sud

La rédaction le Dimanche 27 Août 2023 à 23:34

La dépression Rea affecte comme prévu la Corse ce dimanche soir. C'est plus particulièrement la Corse-du-Sud d'ouest en est qui est touchée par les orages et des vents violents qui par endroits ont dépassé les 130 km/h. Un peu avant 23 h 30, Météo France Sud-Est signalait que deux lignes orageuses circulaient sur le département et que l'activité électrique allait encore se renforcer. Un peu plus tard, la Haute-Corse commençait elle aussi à être impactée par le mauvais temps. Plus d'infos à venir.