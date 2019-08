Météo : Une semaine, voire deux, dans la continuité...

Rédigé par P.-L. B le Lundi 19 Août 2019 à 07:50

Si l’anticyclone des Açores, le garant de l’été, a eu quelques faiblesses la semaine dernière, cela a été sans conséquence pour notre île, ou presque. Tout juste un peu plus d'humidité favorisant la formation de nuages bas côtiers. Mais les hautes pressions ont eu vite fait de reprendre leurs positions estivales. Voilà qui nous promet un début de semaine ensoleillé. La fin de semaine pourrait être un peu plus instable, mais sans plus. Puis la dernière d’août dans la continuité.



Lundi 19

Quelques nuages bas rôderont au petit jour le long des côtes. Le temps sera ensuite bien ensoleillé avec une poignée de cumulus d’évolution diurne en montagne. Certains pourront lâcher quelques gouttes. Les brises seront faibles. Les températures maximales se situeront entre 25 et 31 degrés, presque conformes aux normales.. Quelques nuages bas rôderont au petit jour le long des côtes. Le temps sera ensuite bien ensoleillé avec une poignée de cumulus d’évolution diurne en montagne. Certains pourront lâcher quelques gouttes. Les brises seront faibles. Les températures maximales se situeront entre 25 et 31 degrés, presque conformes aux normales..

Mardi 20

Les températures minimales à l’aube seront elles aussi dans les normes ! 14 à 21 dg du centre vers le bord de mer. Le soleil ne sera guère contrarié par les nuages. Brises faibles à modérées. Les maximales gagneront 1 ou 2 degrés par rapport à veille.



Mercredi 21

Cette journée sera tout simplement un plagiat de la précédente.



Jeudi 22 et vendredi 23

Le ciel sera un peu plus nuageux en ce milieu de semaine principalement dans l’intérieur de l’île où des ondées sont possibles. Vent de Nord-Est dominant parfois modéré en Balagne. Peu de changement coté températures.



Samedi 24 et dimanche 25

Soleil en bord de mer et quelques averses possibles en montagne. Légère baisse des températures.



Pour la semaine du 26 août au 1er septembre

La tendance sera au beau temps sur notre île avec des températures assez proches des normales de saison.



