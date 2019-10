Météo : Temps agité cette semaine en Corse

Lundi 14



Le soleil sera bien présent sur l’ouest de l’île alors que les nuages seront nombreux à l’Est, avec quelques gouttes entre Ghisonaccia et Porto Vecchio, dans un bon courant de Sud-Est doux. Ce Sirocco soufflera jusqu’à 50 à 60 km/h sur la pointe du Cap Corse, 30 à 40 le long de la cote orientale. Dans l’extrême sud, vent de Nord-Est dominant, 30 à 40 km/h. Brises faibles ailleurs.Températures maximales au-dessus des normales de 1 à 2 degrés: 22 à 25 degrés.

Mardi 15

Au petit jour de ce mardi, les températures minimales seront assez douces pour la saison : 8 à 15 degrés du centre vers le bord de mer. Le temps sera perturbé avec quelques bonnes pluies le matin sur l’ouest de l’île, s’étendant sur l’Est en mi-journée. Des éclaircies se développeront en soirée. Le vent de Sud-Est modéré au petit jour tournera vite au secteur ouest au passage de la perturbation. Il soufflera entre 30 et 40 km/h du Cap Corse à la Balagne, en montagne et dans l’extrême sud avec des rafales atteignant 70 km/h dans l’après midi voire 90 en soirée. Températures maximales 17 à 24 degrés.