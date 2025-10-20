Météo : La Corse en vigilance jaune « pluie inondations »



Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à surveiller pour le paramètre « pluie inondations » du lundi 20 octobre à 13 heures au mardi 21 octobre 2025 à 3 heures a minima.





À partir de ce début d’après-midi et jusqu’en deuxième partie de nuit prochaine, des pluies parfois orageuses et soutenues toucheront la Corse et plus particulièrement l’ouest de l’île.

Sur les secteurs les plus impactés (des alentours d’Ajaccio jusqu’en Balagne et au Cap), les cumuls pourront atteindre 30 à 50 mm, plus localement 60 à 80 mm, voire 100 mm.

Sur l’est du département, les précipitations ne devraient pas dépasser 5 à 15 mm.