Météo France place la Corse en vigilance jaune pluie et inondations


La rédaction le Mardi 14 Octobre 2025 à 09:22

Les deux départements corses sont placés en vigilance jaune pour pluie et inondation ce mardi. En cours depuis ce matin 7h, l'alerte court jusqu'à 23h "au plus tôt" en Haute-Corse et jusqu'à mercredi matin en Corse-du-Sud. De fortes averses sont attendues sur l'ensemble de l'île.



(Archives J-. C Camü)
(Archives J-. C Camü)
La prudence est de mise sur l’ensemble de l’île ce mardi. Météo-France a en effet placé les deux départements corses en vigilance jaune pour le risque de pluie et d’inondations. 

Une situation à surveiller tout au long de la journée, l’alerte étant active depuis ce matin 7 heures et courant jusqu’à « 23 heures au plus tôt » en Haute-Corse et se prolongeant jusqu’à mercredi matin 6h pour la Corse-du-Sud.
 
Des averses orageuses sont attendues tout au long de la journée, principalement sur la façade orientale de l’île. En matinée, l’activité se situera surtout en mer et le long du littoral, avant de s’intensifier dans l’après-midi. Les pluies toucheront alors "le littoral et le proche littoral oriental", avec des intensités pluvieuses parfois fortes.
 
En soirée, les précipitations devraient glisser vers le sud-est, donnant des cumuls de pluie importants en peu de temps. Sur l’ensemble de l’épisode, 20 à 40 mm sont attendus, localement jusqu’à 60 à 80 mm sur le littoral et le proche littoral, notamment dans le sud.
 
Les préfectures de Haute-Corse et de Corse-du-Sud appellent la population à la plus grande vigilance et rappellent les consignes de prudence :
- Ne pas s’engager sur une voie immergée, à pied ou en voiture,
- Éviter les déplacements inutiles,
- Ne pas se réfugier sous les arbres,
- S’éloigner des cours d’eau et éviter les zones inondables,
- Mettre ses biens hors d’eau et surveiller la montée des eaux.
 
Les services de l’État invitent également les habitants à suivre l’évolution de la situation sur le site de Météo-France (meteofrance.com) ou via le service vigilance météo (05 67 22 95 00).




