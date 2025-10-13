Météo France place la Corse en vigilance jaune pluie et inondations

La rédaction le Mardi 14 Octobre 2025 à 09:22

Les deux départements corses sont placés en vigilance jaune pour pluie et inondation ce mardi. En cours depuis ce matin 7h, l'alerte court jusqu'à 23h "au plus tôt" en Haute-Corse et jusqu'à mercredi matin en Corse-du-Sud. De fortes averses sont attendues sur l'ensemble de l'île.