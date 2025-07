Météo - En Corse, le vent s’installe avant un possible retour de la canicule

Le ciel est dégagé, les températures ont chuté : après la canicule, c’est désormais le vent qui domine les conditions météorologiques en Corse. Depuis dimanche soir, un fort courant d’ouest, “peu fréquent à cette période de l’année”. Depuis la fin de la semaine dernière, une forte dépression venant de l’ouest, « peu commune en cette saison », a balayé l’île, entraînant des rafales de vent souvent vigoureuses, selon les informations fournies par le prévisionniste météorologue Patrice Fourcade, basé à Ajaccio. “Dans la nuit de lundi à mardi, le vent a soufflé à 80 km/h, mais des rafales allant jusqu’à 150 km/h ont été relevées sur le Cap Corse et dans le port de Bastia.” Un coup de vent qui s’accompagne “de vagues dangereuses pour la baignade, surtout sur l’ouest de l’île”. En effet, la ville d’Ajaccio a pris un arrêté interdisant toute baignade sur les plages de la Parata et de Capo di Feno.





Le vent d’ouest, qui a permis une nette baisse des températures, “notamment sur la façade ouest de l’île”, va se maintenir tout au long de la journée, avec des rafales encore comprises entre 60 et 80 km/h dans l’après-midi. La Balagne, le Cap Corse, l’Extrême Sud et Bastia, où le vent devrait reprendre après une accalmie matinale, sont particulièrement concernés par cet épisode. Ce mercredi, la situation devrait s’apaiser, avec un vent “qui bascule au nord et qui faiblit progressivement” et toujours un “ciel dégagé”. Une tendance qui devrait se poursuivre jusqu’au week-end, avec “des journées ensoleillées malgré quelques nuages en montagne”.





Ce changement de temps marque la fin officielle de l’épisode de canicule qui a touché la Corse pendant plus d'une semaine. La vigilance, en place depuis le 28 juin, “s’est terminée ce mardi matin à 6h”. “C’est une canicule qui a duré une dizaine de jours, avec des températures très élevées”, précise Patrice Fourcade. “On a par exemple relevé 36,3°C à l'aéroport de Bastia, mais aussi 28,2°C la nuit à Solenzara, lors d’un épisode de nuit tropicale. La chaleur de la journée persistait pendant la nuit, et le thermomètre n’allait pas en dessous des 20°C.”





Un nouveau pic de chaleur en approche ?



Si les journées de mardi et mercredi devraient rester “les plus fraîches de la semaine”, avec “des températures normales de saison”, notamment à Ajaccio et Bastia, le prévisionniste de Météo-France indique que “les températures devraient repartir à la hausse à partir de vendredi”. De quoi craindre un nouvel épisode de canicule ? “C’est vraiment trop tôt pour le dire”, déclare Patrice Fourcade. “En revanche, on peut déjà dire que la semaine prochaine sera plus chaude que celle-ci et on voit aussi un signal chaud pour la fin de la semaine. Pour l’instant, les températures vont augmenter doucement, mais on n’est pas à l’abri d’une nouvelle canicule.”