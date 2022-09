Météo : A quoi peut-on s'attendre en Corse cet automne ?

L'automne verra-t-il des phénomènes météorologiques aussi violents que ceux que la Corse a connus cet été ? La tempête du 18 août dernier a marqué l'île par son extrême violence. Cependant, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que de nouveaux évènements aussi dramatiques pourront se reproduire.

"Ce que l'on sait, c'est que la mer Méditerranée est plus chaude qu'à l'habitude, explique Jean-Marc Malfitano , prévisionniste de Météo France à Ajaccio. Il y a donc un potentiel énergétique plus élevé, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres qui joue dans l'arrivée d'évènements plus violents."



Le temps n'est donc pas à l' affolement, mais à l'explication. Depuis le mois de mai, la température de la mer Méditerranée est largement au-dessus des normales de saison à la surface, comme dans les couches plus profondes. Durant cet été, elle a affiché 4 à 5 degrés de plus qu'à l'habitude et avoisiné les 30 °C aux abords de la Corse. Ce réchauffement qui frappe le bassin méditerranéen favorise l'ascendance de l' air .



Habituellement, dès que les températures de l'air se rafraîchissent , l'air chaud et humide remonte dans l'atmosphère. C'est pour cela que les épisodes orageux avec de forts cumuls de pluie ont souvent lieu en octobre. Ces phénomènes pourraient alors être accentués par la confrontation entre les remontées d'air chaud provenant de la mer et l'air froid de l'altitude. Mais Jean-Marc Malfitano le rappelle : "Ça ne veut pas dire qu'il y en aura forcément, ces épisodes restent tributaires de la situation météorologique et des conditions atmosphériques."



Ce que le prévisionniste peut en revanche dévoiler, ce sont les tendances prévues jusqu'au mois de novembre sur la zone corse. "Il y a 50% de chances que les températures soient plus élevées que les normales, dévoile-t-il. 30% q u'elles soient habituelles et 2 0 % qu'elles soient plus fraîches."



Concernant les précipitations, les informations de Météo France ne révèlent rien d' anormal . La pluviométrie a autant de chance d'être conforme aux attentes, q ue de présente r un climat plus sec ou plus humide.



Pour le moment, les prévisions sont donc classiques et aucun scénario particulier ne se dégage pour cet automne.