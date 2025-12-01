Messe des musiciens à Ajaccio : un rendez-vous entre foi et art

À l’invitation de la paroisse et des artistes participants, le public est convié à venir vivre une cérémonie où la musique tient toute sa place, enrichissant la liturgie de moments de grâce et de recueillement.

L’édition 2025 réunira plusieurs talents insulaires issus d’horizons musicaux variés, pour une rencontre harmonieuse entre art sacré, répertoire classique et inspiration contemporaine.





Joseph Carboni, la trompette du cœur

Parmi les musiciens invités, Joseph Carboni, trompettiste bien connu en Corse, apportera une dimension sonore unique à l’événement. Il interprétera trois Negro Spirituals emblématiques : Go down Moses, Nobody knows the trouble I’ve seen et Amazing Grace.

Ces chants, nés dans la ferveur et la douleur du peuple afro-américain, sont porteurs d’une spiritualité profonde et universelle. Ils résonneront dans la nef de Saint-Roch comme un écho de fraternité et d’espérance.





François Lanzi, la virtuosité classique

La soirée se poursuivra avec François Lanzi, guitariste depuis l’âge de 11 ans. Lauréat du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il fut l’élève du grand Alexandre Lagoya et a donné de nombreux concerts en France et en Corse.

Pour cette messe, il interprétera deux préludes (n°3 et n°4) du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos, œuvres d’une grande intensité, où la technique se met au service de la sensibilité.





Julien Leca et Jacques Villette, au cœur de la liturgie

Le chantre Julien Leca assurera l’Ordinaire de la messe, accompagné par l’organiste Jacques Villette. Ensemble, ils offriront un accompagnement vocal et instrumental empreint de solennité et d’émotion, dans la continuité d’une tradition musicale chère à la paroisse Saint-Roch.





Michel Prady, un hommage à Mozart

Autre moment fort de la célébration : la prestation de Michel Prady, pianiste et organiste. Sur un petit orgue électronique – instrument modeste par la taille mais d’une étonnante richesse acoustique – il rendra hommage à Wolfgang Amadeus Mozart.

Son programme comprendra le deuxième mouvement de la Sonate en do majeur, le deuxième mouvement du Concerto pour clarinette, ainsi que l’Air de Sarastro extrait de La Flûte enchantée.

Un ensemble de pièces lumineuses qui illustrent à la fois la pureté mélodique et la spiritualité du compositeur autrichien.





L’art plastique en dialogue avec la musique

La Messe des musiciens ne se limitera pas à la musique. Trois artistes visuels – Nita Bertaudiere, Marie-Céline Chottin et Michel Raimondo – présenteront leurs œuvres dans l’église, créant un véritable dialogue entre arts plastiques et expression musicale.

Leur présence rappellera que la création artistique, sous toutes ses formes, participe au même élan : celui de l’élévation, du partage et de la beauté.





Une invitation au partage

La paroisse Saint-Roch et les artistes invitent le public ajaccien à venir nombreux pour ce moment de communion, où la foi se mêlera à l’art, dans un esprit d’ouverture et d’harmonie.

La Messe des musiciens, célébrée le samedi 22 novembre à 17 heures, promet d’être un temps fort de la vie culturelle et spirituelle de la ville.