Menace sanitaire sur le cheptel bovin : la Chambre d’agriculture appelle l’État à agir immédiatement

C’est l’arrivée, mercredi matin, au port de Bastia, de deux camions emplis de bovins et de caprins qui a provoqué l’inquiétude du président de la Chambre d’agriculture de Corse. Même si les camions arrivaient du Cantal, région non contaminée par la Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC), Jean-Baptiste Arena demande, dans un communiqué très ferme à l’Etat, d’activer le principe de précaution et de profiter de l’insularité pour protéger le cheptel corse. Il s’est immédiatement rendu à la Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV) pour exiger des explications et des mesures concrètes. « Ce matin, des bovins ont été introduits sur le territoire sans quarantaine, en dépit des engagements précédemment pris par l’État. Nous demandons l’arrêt immédiat de toute introduction d’animaux vivants sur l’île, la mise en place stricte de quarantaines obligatoires, un plan de prévention et de surveillance renforcé et un engagement clair et immédiat de l’État auprès des éleveurs corses ».