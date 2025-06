Mémorial Jean-François Denilauler : Le stade François-Monti prêt à vibrer pour une 3e édition !

Disparu le 30 décembre 2022, Jean-François a laissé un vide immense dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. Fidèle supporter du Sporting club de Bastia , et membre de l’association Bastia 1905 , passionné de football, homme de cœur et d’une grande simplicité, il continue d’inspirer par les valeurs qu’il incarnait loyauté, fraternité, humilité.

Pour ceux qui l’ont aimé, il n’a jamais vraiment quitté les lieux il est, et restera, "Sempre quì".





C’est donc au stade François-Monti, à Biguglia, lieu emblématique chargé de souvenirs que se déroulera cette troisième édition du tournoi en son honneur.

Bien plus qu’une compétition, ce mémorial est un moment de recueillement, de partage et de célébration. "Chaque passe, chaque but, chaque applaudissement portera la mémoire d’un ami irremplaçable. Ce tournoi est un geste d’amour collectif, une promesse silencieuse de ne jamais l’oublier.

Jean-François fait partie de ceux qu’on ne remplace pas" disent aujourd'hui ceux qui, à travers ceux l'Associu Jean-François Denilauler, perpétuent de belle façon sa mémoire.

"Mais il continue de vivre à travers nos gestes, nos rires, nos souvenirs.Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous fort en émotion, pour honorer un frère, un ami, un homme, un enfant..."