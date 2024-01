Marseille : une sculpture monumentale de Gabriel Diana dans la Cathédrale de "La Major"

Cette remarquable oeuvre d’art est un don fait à la Cathédrale de Marseille par le pieux Joseph Arakel. L’ouvrage monumental, de marbre blanc de Carrare et bronze doré polychrome, représente Saint François d’Assises, le saint patron des animaux qui était sensé dialoguer avec les oiseaux…Les bras grand ouverts avec une colombe en or posée sur son avant bras cette oeuvre d’art a été imaginée par le sculpteur insulaire Gabriel Diana et extraite par ses soins d’un important bloc de marbre blanc de Carrare.Avec cet ouvrage monumental l’artiste corse, déjà internationalement reconnu, scelle d’une nouvelle pierre miliaire son parcours artistique tout en témoignant de la capacité de l’île à produire et à exporter une image valorisante dans les domaines artistique et culturel.