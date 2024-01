Gabriel Diana, la sculpture pour philosophie

Abrité dans un petit îlot de verdure du Lido de la Marana à Borgo, le Dian’Arte Museum, structure entièrement privée, a tout pour surprendre le visiteur. Le parking, déjà, donne le ton. Là, Gabriel Diana y a installé des sculptures monumentales qui rendent toute la mesure de cet artiste corso-italien, inclassable et iconoclaste dans le paysage insulaire. Venu à l’art tardivement, après une formation d’ingénieur et une vie de manager milanais, il choisit de ne se consacrer qu’à la création, en 2001, après le décès de son fils unique, Jean-Jacques, à l’âge de 33 ans, dans un tragique accident de la route. Avec son épouse, Yvette, sa muse depuis leur mariage à Brest, en 1964, ils se retirent alors en Corse, comme l’on s’abandonne dans un cocon. Comme il l’écrit lui-même, il « s’immerge corps et âme dans son art, confirmant l’adage que de grandes douleurs, naissent de grandes choses ».



Passé par toutes les formes d’art, il découvre la sculpture en 2002, se passionne pour le marbre et pour la fusion du bronze. Pétri de culture italienne, il devient bronzier, mais travaille également le marbre de Carrare avec un souci du détail impressionnant. Pour s’en rendre compte, il suffit, à son invitation, de toucher et d’étreindre « Le buste d’Yvette », l’une de ses créations : sous les doigts, on pourrait presque sentir le grain de la peau, la tension des muscles, et en fermant les yeux, quasiment croire que l’on est en train de serrer un être humain dans ses bras. « Je tiens le pinceau depuis que j’ai 8 ans. À l’époque, deux choses étaient interdites en famille : devenir artiste et parler corse, raconte-t-il dans un éclat de rire, fier de « briser, en finissant (s)a vie, les interdits ».



Un tour dans l’enceinte muséale, inondée de lumière, du Dian’Arte Museum, suffit d’ailleurs à comprendre le peu de cas qu’il porte aux tabous et à la bien-pensance. Majestueuses et magnifiques, ses œuvres érotiques questionnent et interpellent. De « La femme de Vitruve » dont il a omis la tête pour mieux l’imaginer, œuvre imposante répondant à la création de Da Vinci, un autre Toscan, à son « Hermaphrodite », il fait de la question de la femme et de l’égalité, l’un de ses axes majeurs de son travail. « Qui a dit que l’homme doit dominer et la femme obéir ? Pourquoi ne pas être complémentaires et sans antagonisme ? », interroge-t-il. Conscient des réalités et des questions du moment, il crée aujourd’hui des couples du même sexe et s’inquiète de la place de chacun dans la société.



Le père du « bandeau corse », un symbole d’union

Des questionnements qui l’animent également quand il touche aux questions identitaires. Père du fameux « Bandeau corse », dont un exemplaire viendra récompenser la personnalité corse de l’année par les lecteurs de CNI, Gabriel Diana revendique fièrement son minimalisme. « Je ne voulais pas créer une tête de Maure pour créer une tête de Maure comme tout le monde. Ce qui m’a d’abord animé, explique-t-il, c’est l’idée du bandeau comme symbole d’union ». C’est en griffonnant un dessin à sa table de travail qu’il arrivera à la version finale de cette œuvre, unanimement connue et reconnue aujourd’hui et qui a été tirée à près de 1000 exemplaires.



La renommée des créations de Gabriel Diana, il faut bien le dire, dépasse largement le cadre insulaire. Ses sculptures ont envahi l’espace public, en France, comme à l’étranger. De la sirène d’Ile-Rousse à son Pinocchio géant, sculpture de bronze fondu à la cire perdue et d’acier installée en Italie, il est impossible d’en dresser la liste sans en oublier : Dakar, Monaco, Roanne, Florence, Marseille, pour ne citer qu’elles par exemple, ont toutes en commun d’héberger des statues de marbre ou de bronze, aussi diverses qu’étonnantes. Ainsi, le 21 janvier prochain, Gabriel Diana fera le voyage à Marseille pour assister à l’inauguration de son Saint-François d’Assise, à la Cathédrale de La Major. Dans le même temps, il prépare une exposition à Lecci pour les mois de mai et juin alors que la ville de Roanne lui ouvrira les portes d’une exposition permanente en septembre avec l’idée de la transformer en petit musée.



Elevé au grade de Cavaliere della Repubblica italiana – l’équivalent de la Légion d’honneur en France- en 2005 et décoré des « Arts et des Lettres » par le ministre de la Culture, Franck Riester, en 2019, cet enfant de la Méditerranée aimerait aussi voir son travail consacré sur l’île où il a choisi, il y a plus de 23 ans, de faire vivre et prospérer son art.