Mario Sepulcre à Locu Teatrale : l’Autoportrait comme miroir de l’âme

L’inspiration de cette exposition est venue d’un constat simple : en rangeant son atelier, Mario Sepulcre a découvert l’ampleur de cette pratique dans son parcours artistique. Pour lui, l’autoportrait est un exercice essentiel, une manière de s’arrêter, de se regarder, et d’affirmer sa présence. C’est aussi un acte de vulnérabilité, une façon de livrer son intimité et de manifester sa singularité à travers le temps.





Une invitation à la rencontre

Chaque autoportrait est une trace de son évolution, une exploration de son identité et de ses émotions. À travers ces œuvres, Mario Sepulcre questionne la représentation de soi et l’authenticité, offrant au public une plongée dans son univers intérieur.

---

Site web : https://mariosepulcre.fr

Instagram : mario.sepulcre

FaceBook : Mario Sepulcre