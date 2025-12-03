CorseNetInfos
Mario Sepulcre à Locu Teatrale : l’Autoportrait comme miroir de l’âme


La rédaction le Jeudi 27 Novembre 2025 à 11:07

L’artiste peintre Mario Sepulcre présente, pour la première fois, une exposition entièrement consacrée à ses autoportraits. Jusqu'au 28 novembre 2025, le Locu Teatrale (8 Rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio) accueille une trentaine d’œuvres réalisées sur quarante ans, toutes nées d’un face-à-face avec le miroir.



(Photos Paule Santoni)
L’inspiration de cette exposition est venue d’un constat simple : en rangeant son atelier, Mario Sepulcre a découvert l’ampleur de cette pratique dans son parcours artistique. Pour lui, l’autoportrait est un exercice essentiel, une manière de s’arrêter, de se regarder, et d’affirmer sa présence. C’est aussi un acte de vulnérabilité, une façon de livrer son intimité et de manifester sa singularité à travers le temps.


Une invitation à la rencontre
Chaque autoportrait est une trace de son évolution, une exploration de son identité et de ses émotions. À travers ces œuvres, Mario Sepulcre questionne la représentation de soi et l’authenticité, offrant au public une plongée dans son univers intérieur.
---
Site web : https://mariosepulcre.fr
Instagram : mario.sepulcre
FaceBook : Mario Sepulcre






