Marché de Noël jusqu'au 31 décembre à Calvi

" Ce marché de Noël, nous permet de nous retrouver autour du sapin, de renouer avec les traditions, avec la venue du père Noël. Mais c'est avant tout un espace ouvert aux enfants" a indiqué Ange Santini, le maire de Calvi.

Pour le maintien et le bon déroulement de cette manifestation tant attendue par les Calvais, les règles sanitaires sont également au centre de l'événement.

À l'entrée, présentation du pass sanitaire, à l'intérieur, port du masque obligatoire. "En nous protégeant, on se protège les uns les autres, merci. Et faites en sorte qu'ici comme ailleurs ces fêtes de Noël puissent se passer le mieux possible dans la tradition religieuse, la tradition corse, dans l'esprit de famille. [...] je déclare cet espace de liberté ouvert, surtout pour en faire en profiter les enfants" concluait le maire.





En effet, les jeunes visiteurs, au courant de la visite d'une certaine personne, étaient venus en nombre pour le voir. Babbu Natale accompagné de ses amis. Quelques séances photos et remise de listes bien remplies plus tard, c'est en cortège derrière le traîneau nustrale que la belle parade a investi la ville, pour le plus grand plaisir des badauds.

Dès dimanche matin, les artisans et créateurs prendront place à l'intérieur du marché et à 18 heures place à la fête avec Sumenta Nova.