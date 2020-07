« Makers Uniti » : la reconnaissance de la Collectivité de Corse

« Les makers incarnent une société comme on en a besoin » déclare Vannina Bernard-Leoni, responsable du pôle Innovation et développement de l'Université de Corse, et initiatrice du projet Makers Uniti.



Qui sont ces makers ?

Des particuliers, des associations, des fablabs, des entreprises qui se sont mobilisés pendant la crise, et ont pris l’initiative de fabriquer du matériel de protection, notamment pour les soignants. « Des gens qui ont l’intelligence de la main et l’intelligence de l’esprit », résume Vannina Bernard-Leoni.

Une mobilisation qui a commencé dès le mois de mars : « Tout le monde avait très envie de se rendre utile », explique Vannina Bernard-Leoni. « Du côté des makers, il y a une culture de la veille technique » indique t-elle.



Les bénévoles ont donc pris exemple sur les expérimentations d’outils de protection déjà réalisées en Italie, qu’ils ont voulu reproduire ici. « Puis nous sommes rendu compte qu’au-delà de ce petit noyau dur, on pouvait mobiliser des personnes aux quatre coins de l’île, qui avaient une imprimante 3D chez eux » poursuit-elle. En tout, c’est une cinquantaine d’unités de production qui verra le jour, sous des formes très diverses : « parfois des particuliers avec une seule machine, parfois des entreprises… » détaille Vannina Bernard-Leoni.