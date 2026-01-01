MSL Volley – Le GFCA Volley vise l’exploit face à Tours (ce samedi 20 heures)

Après la victoire acquise au forceps face à Cannes, Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien, avait bon espoir de voir ses protégés réaliser une bonne performance au Plessis-Robinson, samedi dernier. Malheureusement, les Ajacciens ont été largement battus par le 4 e du championnat (3-0), au grand dam du coach gazier : « On est complètement passés à côté de notre sujet, avec une semaine d’entraînement moyenne. J’ai ressenti comme une certaine décompression de la part du groupe, après le succès face à Cannes. On en a beaucoup parlé avec les joueurs, pour retrouver le fil. On a payé tout cela très cher au Plessis-Robinson ».



Malheureusement pour les Ajacciens, la suite du calendrier qui leur est proposé ne s’annonce pas plus favorable avec des rencontres coup sur coup face aux 3 premiers du championnat, Tours ce samedi soir, puis à Montpellier et ensuite Tourcoing au Palatinu : « On va essayer d’aller chercher un exploit, mais aussi de prendre des points, comme on peut, j’ai envie de dire. Surtout, qu’après, il y aura également des matchs encore plus importants dans la même semaine face à Paris et Saint Nazaire, nos concurrents pour le maintien. Et on ne parvient pas à gagner ou à prendre des points, il va falloir considérablement améliorer le contenu pour pouvoir aborder plus sereinement la phase d’après. Le match à 6 points, ce sera contre Saint-Nazaire ».



L’espoir de récupérer les trois points perdus sur sanction financière

D’ici là, le club ajaccien fonde de gros espoirs sur son passage devant la DNACG ce jeudi. Les dirigeants gaziers ont monté un dossier solide, avec l’ambition affichée de récupérer les trois points perdus sur sanction financière. La réponse devrait intervenir en tout début de semaine prochaine : « Avec ce retrait de points, les joueurs ont pris un coup sur la tête. Cela nous fait mal. On nous enlève un nombre de points équivalent à une victoire pour une situation financière datant de l’année dernière. Récupérer ces trois points est primordial, car cela pèse beaucoup sur le moral des joueurs avec cette dernière place ».



Actuelle lanterne rouge avec 11 points, mais avec seulement 3 points de retard sur Saint-Nazaire et 4 sur Paris et Chaumont, le GFCA Volley est loin d’être largué et n’a pas dit son dernier mot. Avec le soutien de son public, il tentera demain de signer un véritable exploit avec la réception de Tours, un ogre de la MSL : « Ce n’est pas parce qu’on va jouer les premiers, qu’on ne va pas essayer. On ne sait jamais, l’adversaire du soir peut ne pas être en forme, et on doit avoir l’ambition de prendre des points. Après, s’ils sont dans un grand soir, cela sera difficile, car ils ont beaucoup de possibilités de rotation et une grande expérience ».