Haute-Corse : la pêche et la commercialisation des coquillages interdites à l’étang de Diana

Cette décision fait suite à une alerte déclenchée dans le cadre du réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY). Des analyses réalisées par les réseaux de contrôle ont mis en évidence une présence importante de phytoplanctons appartenant aux genres pseudo-nitzschia et dinophysis ou phalacroma dans les eaux de l’étang.



Certaines espèces de ces algues microscopiques peuvent produire des phycotoxines susceptibles de s’accumuler dans les coquillages. Leur ingestion peut provoquer des intoxications alimentaires chez l’être humain. La situation est donc considérée comme présentant un risque sanitaire potentiel, justifiant la mise en œuvre immédiate de mesures de protection.



Jusqu’à nouvel ordre, sont interdits sur ce secteur :



la pêche maritime professionnelle et de loisir des coquillages ;



leur expédition et leur commercialisation en vue de la consommation.



À ce stade, aucun cas d’intoxication alimentaire n’a été signalé. Toutefois, par mesure de précaution, les autorités demandent de ne plus consommer de coquillages provenant de l’étang de Diana, y compris ceux récoltés avant la publication de l’arrêté.



L’interdiction sera levée lorsque les résultats du suivi sanitaire permettront d’écarter tout risque pour la santé publique. Les conclusions des analyses seront diffusées à l’ensemble des acteurs concernés.