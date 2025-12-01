CorseNetInfos
MSL Volley - Le GFC Ajaccio renoue avec la victoire à Cannes (1/3)


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 8 Novembre 2025 à 17:22

Le GFCA Volley s'est imposé de belle manière ce samedi après-midi au Palais des Victoires de Cannes (1/3), lors de la 5e journée de championnat. Emmenés par un Patak en feu (22 points), les Ajacciens obtiennent leur 2e succès de la saison et le premier à l'extérieur en championnat. Grâce à ce succès, les Gaziers remontent provisoirement à la 8e place de la MSL et dépassent leurs adversaires du jour. Le GFCA recevra Narbonne samedi prochain au Palatinu pour poursuivre sa bonne série.



Le GFCA Volley a battu Cannes ce samedi après-midi (1/3).
Cannes - GFC Ajaccio : 1-3

Evolution du score : 22/25, 18/25, 25/23, 22/25
Palais des Victoires
500 spectateurs environ
Arbitre : Mme Juliette Ragot et M. érôme Carquin
 
Six de départ 
Cannes
​Massimino (libéro), Demar, Ketrzinsky, Weir, Ekman, Rodrigues, entraineur : Constant Tchouassi


GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Talon, Bala, Lacassie, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
 
 





