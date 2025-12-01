MSL Volley - Le GFC Ajaccio renoue avec la victoire à Cannes (1/3)

Le GFCA Volley a battu Cannes ce samedi après-midi (1/3).
Cannes - GFC Ajaccio : 1-3
Evolution du score : 22/25, 18/25, 25/23, 22/25
Palais des Victoires
500 spectateurs environ
Arbitre : Mme Juliette Ragot et M. érôme Carquin
Six de départ
Cannes
Massimino (libéro), Demar, Ketrzinsky, Weir, Ekman, Rodrigues, entraineur : Constant Tchouassi
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Talon, Bala, Lacassie, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
