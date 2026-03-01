MSL Volley - Le GFC Ajaccio relégué en Ligue B après sa défaite à Poitiers

Le GFC Ajaccio évoluera en Ligue B la saison prochaine. Les Ajacciens se sont inclinés sèchement sur le parquet de Poitiers (3-0), ce samedi soir, à l’occasion de la dernière journée de MSL Volley. Dominés dans tous les secteurs de jeu, les Gaziers n’ont jamais réellement réussi à rivaliser avec une formation poitevine solide et appliquée. La rencontre a été à sens unique, comme en témoignent les scores des trois sets : 25-18, 25-14, 25-14.



Dans le même temps, Saint-Nazaire s’imposait face à Montpellier dans sa salle, condamnant définitivement les Corses à la relégation. Avec 19 points au compteur, le GFC Ajaccio termine à la dernière place du classement. Une issue difficile, d’autant plus que le club aura également payé au prix fort la pénalité de trois points infligée par la DNACG au cours de la saison.