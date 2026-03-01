MSL Volley - Le GFC Ajaccio relégué en Ligue B après sa défaite à Poitiers

Poitiers – GFC Ajaccio : 3-0
Evolution du score : 25-18, 25-14, 25-14
Lawson Body Arena
1500 spectateurs environ
Arbitre : Mrs Stéphane Juan et Jérémie Meunier
Six de départ
Poitiers
Massimino (libéro), Magnin, Chaboissant, Kobrine, Gill, Eshenko, Picard, Pujol, entraineur : Dan Lewis
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Neto, Talon, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Evolution du score : 25-18, 25-14, 25-14
Lawson Body Arena
1500 spectateurs environ
Arbitre : Mrs Stéphane Juan et Jérémie Meunier
Six de départ
Poitiers
Massimino (libéro), Magnin, Chaboissant, Kobrine, Gill, Eshenko, Picard, Pujol, entraineur : Dan Lewis
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Neto, Talon, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Le GFC Ajaccio évoluera en Ligue B la saison prochaine. Les Ajacciens se sont inclinés sèchement sur le parquet de Poitiers (3-0), ce samedi soir, à l’occasion de la dernière journée de MSL Volley. Dominés dans tous les secteurs de jeu, les Gaziers n’ont jamais réellement réussi à rivaliser avec une formation poitevine solide et appliquée. La rencontre a été à sens unique, comme en témoignent les scores des trois sets : 25-18, 25-14, 25-14.
Dans le même temps, Saint-Nazaire s’imposait face à Montpellier dans sa salle, condamnant définitivement les Corses à la relégation. Avec 19 points au compteur, le GFC Ajaccio termine à la dernière place du classement. Une issue difficile, d’autant plus que le club aura également payé au prix fort la pénalité de trois points infligée par la DNACG au cours de la saison.
Ils ont dit
Frédéric Ferrandez (coach GFC Ajaccio) au micro de Bein Sport
: « On n’est jamais vraiment rentrés dans ce match. On a trop subi les choses, quand on joue notre vie, on n’a pas le droit de perdre en trois sets comme cela. C’était une saison calvaire, une année à oublier. Cela a très mal commencé, et cela finit très mal, à l’image de notre saison. Je savais qu’on n’était pas prêt à jouer en Ligue A, qu’il fallait être plus solide structurellement parlant. Malheureusement, on en paye les conséquences aujourd’hui ».
Cédric Enard (manager Poitiers) : « On est très heureux du résultat. Grâce à cette victoire, on consolide notre 4e place. On savait très bien que cela allait très difficile face à une équipe qui jouait sa survie dans ce championnat et les garçons ont été très sérieux. On très bien rentrés dans ce match et on a leur montré que nous aussi, on avait quelque chose à jouer dans ce match. C’était important de finir 4e dans l’optique des play-offs. Je suis très fier des gars car le niveau de jeu a été très bon ce soir ».
: « On n’est jamais vraiment rentrés dans ce match. On a trop subi les choses, quand on joue notre vie, on n’a pas le droit de perdre en trois sets comme cela. C’était une saison calvaire, une année à oublier. Cela a très mal commencé, et cela finit très mal, à l’image de notre saison. Je savais qu’on n’était pas prêt à jouer en Ligue A, qu’il fallait être plus solide structurellement parlant. Malheureusement, on en paye les conséquences aujourd’hui ».
Cédric Enard (manager Poitiers) : « On est très heureux du résultat. Grâce à cette victoire, on consolide notre 4e place. On savait très bien que cela allait très difficile face à une équipe qui jouait sa survie dans ce championnat et les garçons ont été très sérieux. On très bien rentrés dans ce match et on a leur montré que nous aussi, on avait quelque chose à jouer dans ce match. C’était important de finir 4e dans l’optique des play-offs. Je suis très fier des gars car le niveau de jeu a été très bon ce soir ».
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