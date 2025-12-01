MSL - Le GFCA Volley s’incline face à Paris (1/3)

Pour cette 4e rencontre en 10 jours, le GFCA recevait une nouvelle grosse cylindrée du championnat, le Paris Volley. Après un début de saison encourageant, marqué par une belle victoire face à Chaumont et deux défaites sans démériter à Tours et Saint Nazaire, les Gaziers entamaient la rencontre avec détermination (9-8), (12-10, (16-13) dans un match agréable à suivre, avec deux défenses particulièrement attentives. Mais au fil du set, l’attaque ajaccienne portée notamment par Bala prenait le dessus sur son homologue parisienne et se montrait particulièrement tranchante (20-15) puis (23-20). Sur un contre plein d’autorité de Salles, les Ajacciens remportaient la première manche.

Dans le second set, les Parisiens réagissaient immédiatement et prenaient les devants sous l’impulsion de Koops, Molotkov et Vuk (3-7). Moins efficaces, plus brouillons, les Gaziers se faisaient rapidement distancer (6-13). Le coach ajaccien choisissait alors de faire rentrer du sang neuf avec Bouallegue et Neto notamment. Sans complexe, la jeunesse ajaccienne faisait le show et faisait trembler le Paris Volley. Mais, malgré une belle débauche d’énergie et des belles promesses, Paris recollait finalement au score (20-25).

En confiance, et très efficace au service avec un Molotkov en feu (24 points) en fin de 3e manche, Paris menait la danse (5-9), (11-13) puis (15-19) tout au long du set pour finalement conclure face une équipe ajaccienne impuissante (20-25).

Malgré un combat acharné dans le 4e set, la puissance de feu parisienne et les multiples fautes directes des « Rouge et Bleu », plombé notamment sur leur service, faisaient définitivement basculer le match en faveur des visiteurs.