MSL. Le GFCA Volley s’incline à Saint-Nazaire (3-1)


Patrice Paquier Lorenzi le Mardi 28 Octobre 2025 à 19:02

Sans démériter, le GFCA Volley-Ball s’est incliné ce mardi soir à Saint-Nazaire lors de la 3e journée de MSL. Les Ajacciens ont fait douter les locaux dans leur salle et ont même eu l’occasion de revenir à deux sets partout avant de craquer dans le 4e set. Les Gaziers recevront Paris samedi soir au Palatinu lors de la 4e journée de championnat



Le GFCA Volley s'est incliné ce mardi soir à Saint-Nazaire (photos Paule Santoni)
Saint-Nazaire - GFC Ajaccio : 3-1
Evolution du score : 25/22, 17/25, 25/22, 26/24
Salle Coubertin
1 500 spectateurs environ
 
Arbitre : Mrs Jérôme Carquin et Geoffrey Brassart
 
Six de départ 
 
Saint-Nazaire : Deveze (libéro), John, Garkov, Arjones, Nack, Aponza, entraineur : Pedro Uehara
 
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Talon, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez

 






