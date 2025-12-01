MSL. Le GFCA Volley s’incline à Saint-Nazaire (3-1)

Saint-Nazaire - GFC Ajaccio : 3-1
Evolution du score : 25/22, 17/25, 25/22, 26/24
Salle Coubertin
1 500 spectateurs environ
Arbitre : Mrs Jérôme Carquin et Geoffrey Brassart
Six de départ
Saint-Nazaire : Deveze (libéro), John, Garkov, Arjones, Nack, Aponza, entraineur : Pedro Uehara
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Talon, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
