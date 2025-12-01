CorseNetInfos
MSL - Le GFCA Volley punit Narbonne (3-0)


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 15 Novembre 2025 à 21:12

Le GFCA Volley s’est imposé en trois sets (3-0), ce samedi soir, au Palatinu face aux Centurions de Narbonne. Les Ajacciens confirment leur bonne dynamique avec une troisième victoire consécutive, la 2e en MSL. Les Ajacciens, 6e du championnat, se rendront à Tourcoing, samedi prochain.



Le GFCA Volley s'est imposé avec brio face à Narbonne (photos Paule Santoni).
GFC Ajaccio – Narbonne : 3-0
Evolution du score : 25-21, 25-22
Complexe du Palatinu
1 500 spectateurs environ
 
Arbitre : Mme Charlene Malagoli et Mr Philippe Galant
 
Six de départ
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Lacassie puis Neto, Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
 
Narbonne : Lopez (libéro), Rivas, Viiber, Touré puis Colomb, Bisgaard puis Thoral, Patte, Fornes, entraineur : Lorenzo Tubertini
 
Privé de Tallon, tombé malade juste avant la rencontre, le GFCA Volley avait à cœur de confirmer sa bonne dynamique enclenchée à Conflans en Coupe de France et poursuivie à Cannes, avec à la clé une première victoire à l’extérieur.
 
Mais face à eux, les Centurions de Narbonne de l’Italien Lorenzo Tubertini, avaient pour mission de glaner une 2e victoire à l’extérieur, après leur succès à Sète en début de championnat. Face à une équipe réputée pour la qualité et la puissance de son service, les Ajacciens tenaient la réception pour mener au score (10-8), (14-13) puis (17-15). Appliqués, les Gaziers concluaient la première manche sur une attaque de Bala, son pointu brésilien (25-21).
 
Lacassie en dépannage au centre
Emmenés par Patak et Bala, le GFC Ajaccio surfait sur la dynamique de la première manche mais se heurtait à des Centurions, bien décidés à revenir dans la partie (8-8). Salles et Socié apportaient également leur pierre à l’édifice et permettaient au GFCA de prendre finalement le large (14-11), (18-13) puis (20-16). Sans solution face au block ajaccien, les Centurions se faisaient même transpercer par Lacassie, appelé à la rescousse pour dépanner au centre, sur la balle de set (25-22).
 
Narbonne tentait de réagir dans le 3e set mais tombait toujours sur un collectif ajaccien bien rodé et décidé à plier rapidement la rencontre (7-7), (10-10), (18-18). Mais, encore une fois, en fin de set, le GFCA Volley mettait le coup de collier nécessaire, avec l’aide de son public, pour plier la rencontre en trois sets (25-23).






