MSL - Le GFCA Volley punit Narbonne (3-0)

GFC Ajaccio – Narbonne : 3-0
Evolution du score : 25-21, 25-22
Complexe du Palatinu
1 500 spectateurs environ
Arbitre : Mme Charlene Malagoli et Mr Philippe Galant
Six de départ
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Lacassie puis Neto, Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Narbonne : Lopez (libéro), Rivas, Viiber, Touré puis Colomb, Bisgaard puis Thoral, Patte, Fornes, entraineur : Lorenzo Tubertini
Evolution du score : 25-21, 25-22
Complexe du Palatinu
1 500 spectateurs environ
Arbitre : Mme Charlene Malagoli et Mr Philippe Galant
Six de départ
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Lacassie puis Neto, Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Narbonne : Lopez (libéro), Rivas, Viiber, Touré puis Colomb, Bisgaard puis Thoral, Patte, Fornes, entraineur : Lorenzo Tubertini
Privé de Tallon, tombé malade juste avant la rencontre, le GFCA Volley avait à cœur de confirmer sa bonne dynamique enclenchée à Conflans en Coupe de France et poursuivie à Cannes, avec à la clé une première victoire à l’extérieur.
Mais face à eux, les Centurions de Narbonne de l’Italien Lorenzo Tubertini, avaient pour mission de glaner une 2e victoire à l’extérieur, après leur succès à Sète en début de championnat. Face à une équipe réputée pour la qualité et la puissance de son service, les Ajacciens tenaient la réception pour mener au score (10-8), (14-13) puis (17-15). Appliqués, les Gaziers concluaient la première manche sur une attaque de Bala, son pointu brésilien (25-21).
Lacassie en dépannage au centre
Emmenés par Patak et Bala, le GFC Ajaccio surfait sur la dynamique de la première manche mais se heurtait à des Centurions, bien décidés à revenir dans la partie (8-8). Salles et Socié apportaient également leur pierre à l’édifice et permettaient au GFCA de prendre finalement le large (14-11), (18-13) puis (20-16). Sans solution face au block ajaccien, les Centurions se faisaient même transpercer par Lacassie, appelé à la rescousse pour dépanner au centre, sur la balle de set (25-22).
Narbonne tentait de réagir dans le 3e set mais tombait toujours sur un collectif ajaccien bien rodé et décidé à plier rapidement la rencontre (7-7), (10-10), (18-18). Mais, encore une fois, en fin de set, le GFCA Volley mettait le coup de collier nécessaire, avec l’aide de son public, pour plier la rencontre en trois sets (25-23).
Mais face à eux, les Centurions de Narbonne de l’Italien Lorenzo Tubertini, avaient pour mission de glaner une 2e victoire à l’extérieur, après leur succès à Sète en début de championnat. Face à une équipe réputée pour la qualité et la puissance de son service, les Ajacciens tenaient la réception pour mener au score (10-8), (14-13) puis (17-15). Appliqués, les Gaziers concluaient la première manche sur une attaque de Bala, son pointu brésilien (25-21).
Lacassie en dépannage au centre
Emmenés par Patak et Bala, le GFC Ajaccio surfait sur la dynamique de la première manche mais se heurtait à des Centurions, bien décidés à revenir dans la partie (8-8). Salles et Socié apportaient également leur pierre à l’édifice et permettaient au GFCA de prendre finalement le large (14-11), (18-13) puis (20-16). Sans solution face au block ajaccien, les Centurions se faisaient même transpercer par Lacassie, appelé à la rescousse pour dépanner au centre, sur la balle de set (25-22).
Narbonne tentait de réagir dans le 3e set mais tombait toujours sur un collectif ajaccien bien rodé et décidé à plier rapidement la rencontre (7-7), (10-10), (18-18). Mais, encore une fois, en fin de set, le GFCA Volley mettait le coup de collier nécessaire, avec l’aide de son public, pour plier la rencontre en trois sets (25-23).
-
Le Sporting Club de Bastia a un nouvel entraîneur : Réginald Ray de retour
-
La Ligue corse d’Athlétisme lance la Squadra Corsa Ghjuventù di Trail
-
EN IMAGES - À Ajaccio et Bastia, plusieurs centaines de personnes défilent contre la mafia
-
" Pour lutter contre la pérennisation d'une mafia, la Corse a besoin de tous" - Les réactions après la manifestation à Ajaccio
-
À Portivechju, la première AG décentralisée de la Ligue Corse de Football