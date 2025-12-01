MSL - Le GFCA Volley punit Narbonne (3-0)

Privé de Tallon, tombé malade juste avant la rencontre, le GFCA Volley avait à cœur de confirmer sa bonne dynamique enclenchée à Conflans en Coupe de France et poursuivie à Cannes, avec à la clé une première victoire à l’extérieur.



Mais face à eux, les Centurions de Narbonne de l’Italien Lorenzo Tubertini, avaient pour mission de glaner une 2e victoire à l’extérieur, après leur succès à Sète en début de championnat. Face à une équipe réputée pour la qualité et la puissance de son service, les Ajacciens tenaient la réception pour mener au score (10-8), (14-13) puis (17-15). Appliqués, les Gaziers concluaient la première manche sur une attaque de Bala, son pointu brésilien (25-21).



Lacassie en dépannage au centre

Emmenés par Patak et Bala, le GFC Ajaccio surfait sur la dynamique de la première manche mais se heurtait à des Centurions, bien décidés à revenir dans la partie (8-8). Salles et Socié apportaient également leur pierre à l’édifice et permettaient au GFCA de prendre finalement le large (14-11), (18-13) puis (20-16). Sans solution face au block ajaccien, les Centurions se faisaient même transpercer par Lacassie, appelé à la rescousse pour dépanner au centre, sur la balle de set (25-22).



Narbonne tentait de réagir dans le 3e set mais tombait toujours sur un collectif ajaccien bien rodé et décidé à plier rapidement la rencontre (7-7), (10-10), (18-18). Mais, encore une fois, en fin de set, le GFCA Volley mettait le coup de collier nécessaire, avec l’aide de son public, pour plier la rencontre en trois sets (25-23).