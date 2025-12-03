MSL. Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : « nous sommes passés à côté de notre match »

Ils ont dit
Frédéric Ferrandez (entraineur GFC Ajaccio)
« Nous sommes passés à côté de notre match. Ce soir, il nous a manqué trop de choses. On le savait, ils nous ont mis une grosse pression au service d’’entrée de match. On a eu du mal à tenir la réception et à développer notre jeu par la suite. On a fait des mauvais choix constamment. Nous sommes amoindris avec peu de rotation possible. On a atteint nos limites ce soir mais il va falloir trouver rapidement des solutions. Il va falloir améliorer notre réception dès mardi, car une nouvelle rencontre difficile nous attend avec Montpellier »
Cédric Logeais (entraineur Plessis Robinson)
« Nous avons un très beau match. Nous avons très bien servi et offensivement, nous avons été très performants bien orchestrés par notre passeur. Grâce à lui, nous avons été dangereux de partout ce soir. On ne pensait pas gagner 3-0 ici car on sait que c’est toujours difficile ici. Ils avaient fait un bon début de saison surtout chez eux et on est très content de s’imposer de cette façon. On a fait une très bonne préparation et les efforts payent aujourd’hui. C’est de bon augure pour la suite de la saison, je ne suis pas surpris que cela de notre très bon début de saison ».
