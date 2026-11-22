« On a essayé de condenser sur une journée des ateliers pratiques pour leur permettre de booster leur entreprise », explique Alexandra Battestini, chargée de projets événementiels à la M3E. Ce mardi, dirigeants de TPE, auto-entrepreneurs et porteurs de projets seront réunis au sein de la structure pour la première édition de M3E Connect. « L’idée, c’est surtout qu’ils repartent avec des outils concrets pour leur entreprise, qu’ils pourront appliquer dès le lendemain », souligne Alexandra Battestini. La journée débutera à 9 h 30 par un accueil café, avant une conférence d’ouverture, de 9 h 30 à 10 h 30, consacrée au leadership. La coach Erika Sker proposera des pistes pour sortir de sa zone de confort et dépasser ses croyances limitantes.





De 10 h 30 à 12 heures, deux ateliers seront proposés en parallèle. L’avocate Kamila Crisan abordera les failles contractuelles les plus fréquentes chez les TPE, à partir de cas pratiques de litiges. En parallèle, Didier Petit-Laurent, ancien major de gendarmerie formé à la négociation de crise par le GIGN, transposera au monde de l’entreprise des techniques utiles pour gérer un client difficile, un fournisseur ou une banque. L’atelier de négociation commerciale est indiqué complet sur le programme. À midi, place au déjeuner networking, offert aux personnes inscrites. De 12 heures à 13 h 30, les participants pourront échanger avec des partenaires économiques et financiers du territoire, parmi lesquels Bpifrance, la CAPI, l’ADIE, l’ADEC, la CADEC, France Travail, l’EPCI, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et Communiti.



Les ateliers reprendront de 13 h 30 à 15 heures, avec deux propositions. Maud Dupupet, fondatrice de l’agence Moreati, aidera les participants à valoriser leur activité face aux enjeux sociaux et environnementaux, avec un diagnostic express et un plan de trois actions concrètes. De son côté, le coach Jean-François Carlotti proposera de travailler la vente et la posture commerciale à travers des outils pratiques et des jeux de rôle. Cet atelier est lui aussi annoncé complet.



Journée gratuite mais inscription recommandée



De 15 heures à 16 h 30, Matthieu Crédou accompagnera les participants dans la création d’un agent IA et la configuration d’une automatisation adaptée à leur activité. Pour cet atelier, il est conseillé de venir avec un ordinateur et de préciser à l’inscription le cas d’usage que l’on souhaite traiter. Au même horaire, la consultante Méryl Fiamma proposera de travailler sa visibilité sur les réseaux : définir sa cible, choisir les bons canaux, trouver des sujets récurrents et adopter un rythme de publication réaliste. Les participants à cet atelier sont invités à apporter leur matériel et à prévoir leurs accès aux comptes concernés.





La journée se poursuivra à 17 heures avec une table ronde intitulée « Le vrai parcours de l’entrepreneur, du doute à l’évolution ». Célia Vepori, fondatrice des instituts A Perla Rara, Charles Guerrieri, artisan glacier et fondateur de Grazia Dolce & Amore, Virginie Canali, dirigeante de Maison Canali, et Cécile Casabianca, créatrice et maître artisan d’art, témoigneront des réalités de la création d’entreprise : les doutes, les échecs, les réussites et les évolutions de parcours. Organisée à la Cité Grossetti, la journée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire, y compris pour le déjeuner, et les places sont limitées. Le programme et les inscriptions sont disponibles sur le site de M3E Connect.









