Lucky dévoile "Ma Reine" son premier single

Lucky est un jeune auteur-compositeur-interprète urban pop originaire de Bastia. C’est vers l’âge de 6 ans qu’il débute le chant, notamment en interprétant des standards de la variété française d’Édith Piaf ou de Claude François. C’est un peu plus tard qu’il se tourne vers la pratique d’un instrument, le piano.Vers l’âge de 13 ans, il commence alors à écrire ses premières chansons et se met également à la guitare. Après plusieurs expériences dans le monde de la mode et du mannequinat, notamment en devenant Mister Corse 2019, Lucky décide de franchir le pas et d’enregistrer son premier single « Ma reine », un titre aux influences urban-pop et reggaeton.D’autres singles sont déja en préparation. En attendant, « Ma reine » est disponible sur toutes les plateformes de musique.