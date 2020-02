Lucciana : une personne électrisée sur une nacelle

C.-V. M le Jeudi 20 Février 2020 à 11:47

Une personne qui travaillait sur une nacelle a été électrisée ce jeudi matin sur la route du village de Lucciana. Pas moins de 14 sapeurs-pompiers, le Grimp (groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, le Samu et EDF sont mobilisés sur place depuis 11 heures. Conscient mais victime de brûlures aux poignets et de douleurs thoraciques, l’homme de 25 ans, a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia.

