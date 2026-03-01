Lucciana : un sixième mandat pour José Galletti

À la tête de la commune depuis plusieurs mandats, José Galletti entame ainsi un sixième mandat, marqué par la continuité de son équipe et de son action. Dans la foulée de son élection, le conseil municipal, composé de 29 élus, a fixé à huit le nombre d’adjoints, traduisant une organisation structurée autour de délégations clairement réparties.
La désignation des adjoints confirme cette volonté de stabilité, avec des élus déjà investis dans la gestion municipale pour certains, aux côtés de figures renouvelées. Cette équipe devra désormais poursuivre les projets engagés et répondre aux enjeux de développement d’une commune en constante évolution, entre attractivité résidentielle, aménagement du territoire et services à la population.
Avec cette nouvelle mandature, l’exécutif communal s’inscrit dans une dynamique de continuité, dans un contexte où les attentes des habitants restent fortes sur les questions du cadre de vie et des équipements publics.
La désignation des adjoints confirme cette volonté de stabilité, avec des élus déjà investis dans la gestion municipale pour certains, aux côtés de figures renouvelées. Cette équipe devra désormais poursuivre les projets engagés et répondre aux enjeux de développement d’une commune en constante évolution, entre attractivité résidentielle, aménagement du territoire et services à la population.
Avec cette nouvelle mandature, l’exécutif communal s’inscrit dans une dynamique de continuité, dans un contexte où les attentes des habitants restent fortes sur les questions du cadre de vie et des équipements publics.
1er adjoint : Vincent Bruschini
2e adjointe : Isabelle Guidoni
3e adjoint : François Monti
4e adjointe : Paule Colli épouse Albertini
5e adjoint : Hervé Valdrighi
6e adjointe : Josepha Albertini
7e adjoint : Jean-Baptiste Zamboni
8e adjointe : Suzanne Achilli épouse Franconeri
Les autres membres du conseil municipal sont :
Jeannick Savelli, Pierre-Joseph Santini, Aurélie Marcelli, Antoine Frombolacci, Maud Pasquini, Bruno Gambotti, Lesia Lorenzi, Jean-Jacques Peri, Denise Cappelluti épouse Garibaldi, Dominique Arrighi, Tiphaine Oriol, Jérôme Santoni, Romane Zamboni, Louis Ducros, Louise Lanotte épouse Nicolai, Julien Cometto, Catherine Enrici épouse Barresi, Régis Albertini, Vanina Gentilini et Dominique Zattara.
2e adjointe : Isabelle Guidoni
3e adjoint : François Monti
4e adjointe : Paule Colli épouse Albertini
5e adjoint : Hervé Valdrighi
6e adjointe : Josepha Albertini
7e adjoint : Jean-Baptiste Zamboni
8e adjointe : Suzanne Achilli épouse Franconeri
Les autres membres du conseil municipal sont :
Jeannick Savelli, Pierre-Joseph Santini, Aurélie Marcelli, Antoine Frombolacci, Maud Pasquini, Bruno Gambotti, Lesia Lorenzi, Jean-Jacques Peri, Denise Cappelluti épouse Garibaldi, Dominique Arrighi, Tiphaine Oriol, Jérôme Santoni, Romane Zamboni, Louis Ducros, Louise Lanotte épouse Nicolai, Julien Cometto, Catherine Enrici épouse Barresi, Régis Albertini, Vanina Gentilini et Dominique Zattara.
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