Lucciana : un sixième mandat pour José Galletti

À la tête de la commune depuis plusieurs mandats, José Galletti entame ainsi un sixième mandat, marqué par la continuité de son équipe et de son action. Dans la foulée de son élection, le conseil municipal, composé de 29 élus, a fixé à huit le nombre d’adjoints, traduisant une organisation structurée autour de délégations clairement réparties.

La désignation des adjoints confirme cette volonté de stabilité, avec des élus déjà investis dans la gestion municipale pour certains, aux côtés de figures renouvelées. Cette équipe devra désormais poursuivre les projets engagés et répondre aux enjeux de développement d’une commune en constante évolution, entre attractivité résidentielle, aménagement du territoire et services à la population.

Avec cette nouvelle mandature, l’exécutif communal s’inscrit dans une dynamique de continuité, dans un contexte où les attentes des habitants restent fortes sur les questions du cadre de vie et des équipements publics.

