Loreto-di-Casinca : une explosion souffle la porte d'entrée d'une habitation

Il était 2h33, dans la nuit du 27 au 28 février, lorsque les pompiers de Haute-Corse ont été alertés après une explosion signalée dans le village de Loreto-di-Casinca.



À leur arrivée, ils ont constaté que la porte d’entrée d’une maison avait été détruite. Selon les premiers éléments, l’explosion aurait été provoquée par une bouteille de gaz.



Les gendarmes et les démineurs ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et déterminer les causes exactes de l’incident. Le maire de la commune s’est également rendu sur place. La maison était inoccupée au moment des faits.



Les circonstances exactes de cette explosion restent à déterminer.