Livres : « Les diamants du prisonnier » de Jean Blaise Virgitti

Jean Blaise Virgitti est un médecin et écrivain qui partage sa vie entre la Corse et Paris. Nostalgique des années 1960, il décrit avec précision cette période chérie. Son écriture très documentée, nous permet de partager son univers. Si vous aussi vous faites partie de ces amoureux des années 60, alors vous allez adorer « Les diamants du prisonnier »*, une course poursuite en Jaguar dans l'ambiance entreprenante de la famille Viggienti et cette époque « où tout paraissait possible ».Avec Antoine et Jean vous allez vivre intensément une aventure à la recherche des diamants perdus par les nazis. Une chasse au trésor sur les routes de France et de Corse. Au fil des pages on y découvre une vraie famille, les Viggienti, des Corses généreux et courageux, partageant leur douceur de vivre mais aussi leurs inquiétudes. «Un texte palpitant à l'image d'un film de Melville dans une Corse heureuse de ces années-là ».