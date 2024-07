Livre : Avec « Nos rouges ténèbres », Denis Filippi s’offre un remake de « Fifty Dollars »

Ce titre, Nos rouges ténèbres, était le 1er titre envisagé pour ce 3ème roman puis j’avais opté pour Fifty dollars. Ce nouveau titre, publié par KDP Amazon , reflète plus ce que j’ai voulu transmettre» souligne Denis Filippi, la quarantaine, originaire de Cervioni. Apres « Le banquet des Phéaciens » et le récent « Mazzera 3.0 », voici donc en ce début d’été un Fifty Dollars, quelque peu revisité avec cette fois-ci trois narrateurs : Serge, le personnage central, un narrateur qui donne une vision extérieure au personnage et un 2ème narrateur sur l’autre personnage important du roman : Johanna.Serge, originaire de Metz, cadre dans une entreprise à Orléans, mène une vie solitaire, s’occupant entre jeux vidéo, musique et voyages en Thaïlande. Hanté depuis son adolescence par une humiliation, il fuit les relations féminines, portant au fond de lui une rancœur qui le ronge. C’est dans les bars de nuits et ses néons rouges, de Metz à Phuket, qu’il va retourner à la source de ses maux, trouvant enfin l’amour et la liberté.Johanna, elle, a vécu une jeunesse difficile et connu un passage en eaux troubles. Elevant seul son fils, elle se rapproche de sa mère, une mère longtemps absente. Dans son ouvrage Denis Filippi nous fait voyager et explorer la violence de la société et des sentiments aux travers de ses personnages à fleur de peau entre amours passionnelles et quête existentielle«Pour cette nouvelle version j’ai retravaillé le texte, le style de 2017 pour lui donner une nouvelle vie car la 1ère version n’a pas eu de vie. Le fond du roman reste le même avec ses deux histoires en parallèle, celle de Serge et Johanna, mais j’ai mûri dans la rédaction et cela me correspond mieux. L’originalité c’est qu’il est écrit comme un puzzle chronologique au sein duquel trois narrateurs se relaient afin de donner différentes visions de l’histoire à la façon d’un film où les prises de vue changent afin d’éclairer le spectateur. Le roman va et vient dans le temps et l'espace pour tenir le lecteur en haleine. Il y a des périodes, des moments clés à l’instant T »​Avec «Nos rouges ténèbres », l’été littéraire débute très bien.