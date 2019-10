Le Banquet des Phéaciens : le premier roman de Denis Filippi

Riche de nombreux voyages à travers le monde, il se nourrit de ses séjours pour recréer l’ambiance de ses livres. Attiré par le naturalisme de Zola, le roman qui frôle avec le documentaire, il aime décortiquer et plonger dans un univers.

Roman naturaliste plongeant à la fois le lecteur dans l’univers des clandestins durant leur périple vers l’Europe et dans une Afrique en plein délitement. Violence, inflation, famine poussent des milliers de personnes à l’exil.

Rolilhalha et Sarhaan, deux cousins sont de ces hommes qui trouvent leur énergie dans le désespoir et traverse le désert avent la mer. Bloqués à Syrte dans l’attente de leur bateau les deux nigériens vont se battre pour survivre et éviter les pièges d’une ville vie et mort se frôlent en se demandant ce que peut bien cacher l’horizon.

Parallèlement, à Dirkou, leur village natal, l’arrivée d’orpailleurs dégrade la situation et condamne les autochtones à la rébellion. Assia, rongée par la colère de Rolilhalha et la peur travaille dans une exploitation aurifère pour aider son père, ancien chef Toubou, vieux et aveugle.

Errant en espoir et désespoir, passé et présent, les personnages cherchent une voie, une lumière, dans un désert aride et violent ou sur une mer imprévisible.

Originaire de Cervioni, Denis Filippi est né à Bastia en 1981. Marié et père d’un petit garçon, il a étudié la Licence de Lettres et Linguistique à Corti. Passionné par l’écriture depuis son enfance, il s’inspire d’abord d’Hergé, Jacques Brel, Serge Gainsbourg ou encore Baudelaire pour ses premiers textes de chansons et poésies avant de se consacrer à l’écriture de romans.