« Mazzera 3.0 » de Denis Filippi, une plongée dans une Corse imaginaire et mystique

L'histoire se déroule dans une Corse fictive et mystique, où une adolescente, Anna-Livia, vivant entre modernité et traditions, découvre un don mystérieux pendant ses vacances à Murzanu, son village. Sur les ruines d'un couvent du XVe siècle, elle fait l'expérience d'une rencontre transcendante avec l'au-delà. Bouleversée, elle entame un voyage initiatique, guidée par sa grand-mère Antonia, une "mazzera". Les deux vies se croisent dans un récit envoûtant, entre rêve et réalité, passé et présent.

Denis Filippi, né à Bastia en 1981, nous livre un roman ancré dans les traditions et légendes corses. "Mazzera 3.0" explore les thèmes du Mazzerisme, avec des nuances sombres et une ambiance souvent pesante. L'auteur s'inspire des cicatrices et des souvenirs de la Corse natale, plongeant les lecteurs dans une histoire captivante. "Contrairement à mes deux précédents ouvrages, je voulais écrire un roman en Corse, un récit qui prenne sa source dans les légendes corses, un livre ancré au cœur des traditions d’ici", explique Filippi. "L’action se situe en Corse, sur les ruines d’un couvent du XVe siècle mais le village de Murzanu est imaginaire comme les noms qui figurent dans le roman » indique l’auteur. "Mazzera 3.0" offre un voyage littéraire entre modernité et traditions, un roman captivant où deux mondes s'opposent. Filippi explore le passé d'Antonia, sa grand-mère, une mazzera, et celui de son mari, résistant et maquisard. Deux destins marqués par la souffrance et les épreuves, s'entrelacent dans ce récit aux deux histoires parallèles.

Si Denis Filippi s’est penché sur le Mazzerisme, il avoue avoir pris quelques libertés dans ce roman noir à l’ambiance souvent pesante. "J’évoque notamment le passé d’Antonia, son parcours et celui de son mari, résistant, maquisard. Deux personnes qui ont un vécu, qui ont souffert. Et la vie d’Antonia est importante dans ce livre aux deux histoires parallèles, un peu comme dans mes deux autres romans." Quand on ouvre le livre, on bien du mal à le refermer tant il est prenant.