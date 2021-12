Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'au 2 mars

Vous pouvez vous inscrire :En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;En mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.Pour l'élection présidentielle vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 2 mars 2022.Pour les législatives, et toujours pour une inscription en ligne, le délai va jusqu'au 4 mai 2022.Enfin en mairie et par courrier on pourra s'inscrire jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection du président de al République et jusqu'au 6 mai pour les élections législatives.