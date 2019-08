Lisandru Massiani, sacré champion de France de Ball Trap

Lisandru l'a emporté avec un score de 179/200 devant 11 autres jeunes tireurs et se classe 122ème au classement général, sur 390 tireurs, toutes catégories confondues.





"Je tiens à remercier le Club de Campile et le club des pompiers de Ghisonaccia qui ont été d'un grand soutien, mon père Antoine Massiani ainsi que tous mes amis. Pour la saison 2020, je compte tout mettre en œuvre pour intégrer l'équipe de France, et ainsi pouvoir participer aux championnats d'Europe et du Monde" précise Lisandru.

Lors de son retour, il a été chaleureusement accueilli par sa famille et ses amis sur le port de Lisula.

Le jeune champion est actuellement à la recherche de sponsors qui lui permettraient de poursuivre son rêve et d'aller encore plus loin dans sa discipline.

Bravo à lui.

Après avoir été sacré champion de Corse en 2018, le jeune curbaiacciu Lisandru Massiani, âgé de 15 ans, a remporté le titre de champion de France cadet pour sa première participation aux championnats de France de Ball Trap en fosse universelle qui se sont déroulés du 25 à 28 juillet à Lazenay.