Ligue 2 : une très grosse erreur d’arbitrage coûte cher au Sporting, battu 1 à 0 à Troyes

ESTAC- SC Bastia (mi-temps 1 - 0)

Arbitre : Geoffrey Kubler

ESTAC

Lemaitre, Titi, Monfray (c) Gozzi Iweru, Boura, Diop, Adeline, Ifnaoui, Mille (Philiponeau 90+2), Assoumou, Bentayeb (El Idrissy). Entraineur : Stéphane Dumont



SC Bastia

Placide, Ariss, Guevara, Guidi, Roncaglia, Meynadier, Ducrocq, Vincent (c) (Janneh 77ème), Boutrah (Petrignani 63ème), Zaouai (Blé 77ème), Parravicini. Entraineur: Benoit Tavenot

Buts :

ESTAC : (Bentayeb 40ème)

Avertissements :

ESTAC : Mille (28ème), Diop (48ème), (Titi 60ème), Monfray (82ème)

SC Bastia : Ariss (48ème), Guevara (53ème), Guidi (79ème)

Expulsions :

ESTAC : (Adeline 22ème)



Le match

Lancer la machine face au leader, Troyes. C’était le challenge du Sporting Club de Bastia sur la pelouse du stade de l’Aube. Objectif : prendre des points. Principal atout : le retour sur le terrain de Nicolas Parravicini dans le onze de départ. La recrue italienne a-t-elle fait la différence qui manquait devant ?



Dix secondes : c’est le temps qu’il a fallu pour voir la première grosse action de la rencontre, et elle sera bastiaise. Ouverture en profondeur de Nicolas Parravicini pour Amine Boutrah, qui rate son piqué devant le gardien troyen. Durant les dix premières minutes, les Bastiais se créeront une petite dizaine d’occasions, dont deux corners.



Durant le premier quart d’heure, si les Bastiais n’ont malheureusement pas trouvé le chemin des filets, les hommes de Benoît Tavenot construisent rapidement leur jeu, bousculent le leader et ferment les espaces en défense. À la 22e, les Bastiais prendront l’avantage numérique : Geoffrey Kulber, l’arbitre de la rencontre, sortira sans hésiter le rouge de sa poche à l’encontre de Martin Adeline après une faute sur Tom Ducrocq.



Pour autant, même face à un adversaire réduit à dix, les Bastiais ne sont pas pour autant sereins. À la 28e, un coup franc troyen tiré au premier poteau enchaînera sur la première frappe cadrée de la rencontre, sortie par un Johny Placide bien placé sur sa ligne.

À la 32e minute, un coup franc de Christophe Vincent, bien placé au ras du poteau, inquiétera Nicolas Lemaître, le portier troyen, qui se blessera sur l’action suivante et sera remplacé par sa doublure, Hillel Konaté. La conjoncture ne sera pas favorable aux Bastiais… Troyes ouvrira le score avant la pause, sur une tête signée Bentayeb, meilleur buteur de Ligue 2, et se montrera dangereux jusqu’à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, Aiki remplacera Parravicini.

À la 51e, sur un coup franc en deux temps, la frappe à ras de terre de Tom Ducrocq sera détournée en corner par le portier troyen. Le fait du match arrivera sur ce coup de pied arrêté : le ballon, repris de la tête par Guevara, franchira la ligne avant d’être ressorti de la main par le gardien troyen… L’arbitre Geoffrey Kulber n’accordera pas ce but, pourtant visible depuis les plus hautes tribunes du stade de l’Aube.



À quoi bon : il n’y aura plus rien à commenter. À la 60e, Amine Boutrah sera victime d’un choc sur un duel aérien et remplacé par le tout jeune Matteo Petrignani.

Si les deux équipes se créent des occasions en fin de match, la rencontre aura perdu en intensité. Les volées de Félix Tomi et Maxime Blé, dans les arrêts de jeu, seront les dernières occasions dangereuses. Le score en restera là : Troyes l’emporte 1 à 0.

La déception est grande pour les Bastiais.

Prochaine rencontre pour le Sporting : face à Laval, le 24 octobre à Furiani.



