Ligue 2 : le SC Bastia contraint de jouer à Rodez face à Amiens, le club dénonce une sanction sévère

(Photo Gérard Baldocchi)

Le SC Bastia a officialisé ce vendredi la délocalisation de son prochain match à domicile face à Amiens SC. Cette rencontre de la 29e journée de Ligue 2, programmée le vendredi 3 avril, se jouera au stade Paul-Lignon de Rodez, et à huis clos.Cette décision fait suite aux mesures prises par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnelle, réunie le 18 mars 2026, qui a notamment suspendu à titre conservatoire la pelouse du stade Armand-Cesari de Furiani.« Dans le cadre de la décision de la Commission de Discipline du 18 mars 2026 imposant la tenue de la rencontre face à Amiens SC à huis clos sur terrain neutre, le Sporting Club di Bastia informe que ce match […] se déroulera au stade Paul Lignon de Rodez », précise le club dans un communiqué.Le Sporting a tenu à saluer les acteurs locaux ayant permis l’organisation rapide de cette rencontre hors de Corse. « Le club tient à adresser ses sincères remerciements au Rodez Aveyron Football, à travers son Président Pierre-Olivier Murat, pour son aide et sa collaboration, ainsi qu’à la Ville de Rodez pour sa disponibilité dans des délais contraints ».Mais au-delà de cette relocalisation, le SCB ne cache pas son incompréhension face à la sanction. « Le Sporting déplore néanmoins la sévérité de la décision prise à son encontre, dont les conséquences apparaissent particulièrement pénalisantes dans un contexte économique déjà fragile pour le football français ».Privé de son stade et de son public, le club bastiais entend néanmoins faire face. « Contraint d’évoluer loin de Furiani et privé du soutien de ses supporters, le club entend relever les défis qui se présenteront à lui et reste pleinement mobilisé pour défendre ses couleurs ».