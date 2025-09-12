Ligue 2 - Le Sporting ramène un point d’Amiens (0-0)

Amiens 0 – 0 SC Bastia (mi-temps 0-0)

Arbitre: Antoine Valnet

Amiens : Bernardoni, Bakayoko, Chabane, Lô, Appiah Lobry, Kaïboue (Monconduit 73ème) ,Averlant, Lutin (Hamache 79ème), Fofana, Chibozo (Ikia Dimi 72ème)



SC Bastia : Placide, Ariss, Roncaglia, Akueson (Guidi 74ème), Bohnert (Meynadier 83ème), Etoga, Ducrocq, Boutrah, Vincent (Karamoko 73ème), Tomi, (Aiki 73ème) Sebas (Blé 79ème)

Avertissements:

SC Bastia: Vincent (65ème)





La trêve internationale aura-t-elle été bénéfique pour le Sporting Club de Bastia ? Avec seulement un point pris en trois matchs, Benoît Tavenot, le coach bastiais, avait l’obligation de régler tout ce qui ne fonctionnait pas dans l’équipe depuis le début de saison : confiance, organisation, finition. Des éléments indispensables pour aborder les cinq rencontres du mois de septembre, dont trois déplacements consécutifs qui ont débuté ce soir à Amiens.



Face aux Picards, Benoît Tavenot voulait un plan de jeu plus cadré, un milieu de terrain renforcé et un respect des consignes travaillées cette semaine à l’entraînement. Et cela s’est clairement remarqué durant l’ensemble du match.

Pas de concrétisation, mais durant tout le match, les Bastiais auront clairement fait le jeu au stade de la Licorne, réalisant leur meilleur match s de la saison. Dans les seize mètres, les passes et les centres (Christophe Vincent à gauche, Jérémy Sebas et Tom Ducrocq à droite) sont plus précis, plus assurés aussi. Les Turchini ne sortent pas du cadre imposé par le coach. Les Bastiais réussissent également à inquiéter sur contre-attaque. À la 27e minute, sur un corner amiénois, Christophe Vincent trouve rapidement Jérémy Sebas en profondeur. L’action ne donnera rien, mais montre la maîtrise du jeu par les Bastiais.

La défense n’est pas en reste : à la 32e minute, Johnny Placide évite l’ouverture du score amiénoise sur une frappe cadrée depuis l’intérieur de sa surface. Si les Bastiais maîtrisent le ballon et leur jeu, il faut reconnaître que cette première mi-temps est presque ennuyeuse. Les Bastiais sont dangereux mais manquent d’inspiration, de réalisme et de fantaisie à l’avant pour ouvrir le score. Christophe Vincent réveillera le public à la 43e minute avec une frappe depuis la surface de réparation, manquant de peu la première véritable occasion de but bastiaise.

La deuxième mi-temps a débuté sur le même rythme, avec un jeu qui reste sur les mêmes rails. Il faudra attendre la 65e minute pour voir la première action dangereuse de la seconde période. Elle sera amiénoise, avec une frappe détournée du bout des doigts par Johnny Placide. Une action qui montrera aux Bastiais que, dans le football, la maîtrise du jeu ne fait pas tout et ne permet pas toujours de gagner un match. Meynadier frappera au but à la 88e minute sans succès. Un dernier coup franc bastiais dans les arrêts de jeu, en forme de balle de match, trouvera le mur picard. Bien loin du match de préparation contre cette même équipe remporté 4 à 2 en juillet dernier.

Face à Amiens, le Sporting a rendu une copie propre sans pour autant trouver la faille. Sera-t-elle trouvée mardi 16 septembre sur la pelouse de Boulogne ?