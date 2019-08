Les insolites de l'été : l’irréductible gilet jaune de Balagne

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Samedi 17 Août 2019 à 18:32

S’il devait rester un seul gilet Jaune, ce serait, sans doute, Martin Grisoni. Depuis ce fameux 17 novembre 2018, à l'exception de ces 15 derniers jours en raison de la perte de son épouse, ce retraité de la Poste originaire de Calenzana et demeurant à Moncale, se déplace chaque samedi, comme c'était encore le cas aujourd'hui au radar situé sur la RT30 à la sortie de Calvi, en direction de Lumio pour revendiquer et défendre les retraités. Martin a pour seule arme sa bandera, des panneaux revendicatifs, hostiles au Président de la République et un porte-voix pour prêcher la bonne parole, sans haine, sans violence, sans insultes. Bravo à lui pour une telle persévérance

