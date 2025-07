Les baroudeurs en raffolent, un premier hostel vient d'ouvrir à Porto-Vecchio

Très répandu en Espagne, en Allemagne, au Canada ou en Australie, le concept de l’hostel est encore embryonnaire en Corse. Quand Noëlle et David Agostini apprennent la fermeture de l’hôtel Le Porto-Vecchio, à deux pas du centre-ville et sur la route des plages du sud, ils se portent acquéreurs des murs : « La localisation, c’était pas glamour, avec un garage à côté. Alors on a réfléchi. On est hôteliers à Bonifacio et on travaille avec de nombreux saisonniers qui nous disent qu’une fois la saison terminée, ils partent en auberge de jeunesse sur le Continent. Ca nous est venu comme une évidence. Mais l’appellation "auberge de jeunesse", c’est réglementé en France (il y a une fédération et une ligue, NDLR), alors on a utilisé son anglicisme : "hostel". »



"Comme chez soi"

Le Corsica Hostel séduit par son mobilier en bois, sa déco mi-industrielle, mi-vintage dans les parties communes et ses murs blancs sur lesquels des chapeaux de paille ont été accrochés, ça et là. Des hostels, Mallory et Anaëlle en ont fréquenté plusieurs dans leur vie, « mais c’était rare que ce soit aussi joli », complimentent ces deux randonneuses originaires de Nantes. Ayant terminé le GR 20, elles ont trouvé dans le Corsica Hostel le même état d’esprit de voyage, le confort en plus : « Ici, on commande le pain, et il arrive tout chaud le matin », se réjouissent-elles. Joséphine, venue de Marseille, est aussi une habituée des hostels : « Ici, c’est nickel, tout est propre », salue-t-elle. « On se sent comme chez soi, complète David, qui débarque lui aussi du GR. On a retrouvé ici des gens qu’on voyait déjà dans les montagnes. »



"On en voit beaucoup faire du stop"

Le Corsica Hostel se trouve à peine à trente minutes de voiture de l’arrivée du GR 20, offrant une continuité à cette clientèle de randonneurs. Noëlle Agostini se demande encore pourquoi personne n’a eu l’idée avant elle : « Qui pense Porto-Vecchio, pense tourisme de luxe... », se hasarde-t-elle. « C’est peut-être encore un peu méconnu... », pense Marina Meduri. Les hostels sont aussi souvent fréquentés par des voyageurs non véhiculés, ce qui est déconseillé à Porto-Vecchio compte tenu de la pauvreté de l’offre en transport en commun. En cette fin du mois de juin, le Corsica Hostel est bien rempli – « il reste 13 places sur 60 », précise Marina Meduri – mais les cinq à six places de parking situées devant l’établissement sont quasiment toutes inoccupées. Pour aller à la plage, les clients de l’hostel non véhiculés ont le choix entre la navette A Berlina, qui va à Saint-Cyprien et un bus qui mène à Pinarello. Début juillet, cette offre a été complétée par deux privés, qui desservent jusqu’au 31 août les plages de Palombaggia et Santa Ghjulia. Alors, pour plus de souplesse horaire, plusieurs voyageurs préfèrent opter pour le taxi. « C’est vrai que c’est parfois un peu compliqué pour aller à la plage, constate la réceptionniste Pauline Limouzin. Mais on en voit aussi beaucoup faire du stop, ça se fait très facilement ici ». David a une suggestion : « Ce qui serait top, c’est d’avoir la possibilité de louer un scooter sur place. »