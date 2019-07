Pour certains, le lycée est déjà derrière eux mais c’est une histoire qui se finit en beauté. En effet, les néo-bacheliers sont quelques-uns sur Ajaccio à avoir obtenu la précieuse mention « Très Bien ». Une satisfaction et une joie partagée par les familles mais aussi les élus de la Ville qui ont récompensé ces résultats.

« C’est presque devenu une tradition, a expliqué Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio. C’est l’occasion de rencontrer ces jeunes et de leur offrir une petite récompense qui est symbolique. C’est une reconnaissance de la Ville envers cette jeunesse qui a beaucoup travaillé mais aussi envers les parents. Car derrière cette réussite scolaire, il y a toute une éducation et le soutien précieux des familles. C’est également un moment d’échange et notre façon de les accompagner dans la clôture de cette période et de les encourager pour la suite ».



Ils étaient 55 bacheliers à avoir obtenu la prestigieuse mention. La cérémonie s’est déroulée dans la belle cour du Musée Fesch qui a accueilli pour l’occasion un public nombreux. Parents, amis et grands parents avaient accompagné les lauréats venus chercher un bon d’achat offert par la Mairie d’Ajaccio avant d’achever la célébration autour d’un verre de l’amitié en compagnie des élus municipaux.





Chjara-Maria Tomasi fait partie des heureux bacheliers récompensés. Cette mention a été le fruit d’un travail sur toute l’année.« Je voulais avoir cette mention à titre personnel. Je me destine à des études de médecine, il n’y avait donc pas de pression de dossier. Mais cette mention me tenait à cœur. Pour l’obtenir, il faut être constant toute l’année et se tenir à un programme de révision afin d'éviter d’être débordée avant le bac ».

Comme tous ses camarades, la jeune fille profitera de vacances bien méritées auprès des siens avant de s’envoler vers de nouvelles aventures, universitaires cette fois.