Les agents des finances publiques en grève, ce lundi, à Ajaccio

Rédigé par Victoria Leonardi le Lundi 16 Septembre 2019 à 16:23

Le centre des finances publiques d'Ajaccio affichait porte close, ce lundi. Les agents étaient en grève pour la journée. Objectif : dénoncer la "Désertification, démembrement et métropolisation galopante de l'administration des finances publiques " et réclamer un traitement spécifique pour la Corse qui attend toujours un plan de restructuration spécifique à ile.



Reçus à la préfecture les trois syndicats, FO, CGT, Solidaires, ont pu discuter longuement des revendications souhaitées.



Plus d’infos à venir.

